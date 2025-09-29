Gaziantep’in ‘gönüllü’ modeli

Haberin Devamı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriyelilerin gönüllü dönüşüne destek için belediye öncülüğünde kurulan merkezin Türkiye ve dünya için örnek bir model olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

ULAŞIMDAN PSİKOLOJİK DESTEĞE

“Halep ve Şam’la kardeş belediyeyiz. Bu merkezi oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törenle açtık. Tüm birimler tek çatı altında. Gaziantep Büyükşehir, İl Göç İdaresi Kızılay içeride. İHH içeride, üniversitenin göç birimi içeride. Bir mülteci, bir misafir ‘Dönmek istiyorum. Bana şu lazım’ dediğinde, merkeze gidiyor. Lojistik, ulaşım, hukuki, psikolojik destek veriliyor. Ne gerekiyorsa yapılıyor. Çok başarılı Türkiye ve dünyaya örnek bir proje oldu. Ailelerle konuştuğumuzda diyorlar ki ‘Başkanım oradaki okul bir an önce bitsin, bittiği zaman bu dönüşler devam edecek.’

BARINMA, EĞİTİM, SAĞLIK

Niye? Herkesin en temel ihtiyaçları var. Birincisi barınma. İkincisi eğitim ve sağlık. Çocuğu iyi bir şekilde okusun istiyor. Sağlık hizmetinden almak istiyor. Bu insanlığın temel ihtiyacı. Sizin de ihtiyacınız, bizim de ihtiyacımız. Gaziantep modeli aslında ‘Terörsüz Türkiye’ modeli. Şu an Gaziantep’te sanayide, kültür turizminin içerisinde dini, dili, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun insanlar çalışıyor. Bölgeden insanlar gelmiş buraya yerleşmiş. Ticaret yapmış. Kız almış kız vermiş. Aile olmuş. Ortak insanlık sofrasında beraber sofrasını kurmuş. Aslında bu modelin adı Terörsüz Türkiye modeli. Bu modeli uygulayan şehir Gaziantep.”

FESTİVAL DEĞİL DÖNÜŞÜM

Fatma Şahin, Gaziantep’deki TEKNOFEST’ten Kültür Yolu Festivali’ne kadar çeşitli organizasyonlarla ilgili de şunları söyledi: “Bu bir festival değil, bir dönüşüm. Bu bir değişim, bu bir dönüşüm, bu bir istihdam, bu bir ihracat, bu bir yeşil ekonomi. TEKNOFEST bizi, çocuklarımızı Teknogaraj’a götürdü. Yüksek irtifalı uçakların yapılmasına götürdü. Gaziantep gastronomi üssüne dönüşüyor. Şu anda İspanya’da ne varsa, kim ne konuşuyorsa, herkes bu alanda bunu konuşuyor bu şehirde. 11 yıllık yolculuğumuzun geldiğimiz nokta bu.”