Gaziantep'e Suriye'den atılan 4 roket mermisi düştü

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Gece saatlerinde Suriye'deki PKK/YPG'li teröristler tarafından ateşlenen 4 roket mermisi Gaziantep'in Karkamış ilçesinoe boş araziye düştü. Saldırı nedeniyle bölgede oturanlar endişelenirken, olayda yaralanan olmadı.

Roketatar mermilerinin düştüğü yerlerde önlem alınarak inceleme başlatıldı.

VALİ GÜL: MİSLİYLE KARŞILIK VERİLMİŞTİR

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Terör örgütü unsurları tarafından, Fırat’ın doğusundan Karkamış ve Cereblusa atılan havan topları herhangi bir zaiyata sebep vermemiş olup güvenlik kuvvetlerimiz tarafından misliyle karşılık verilmiştir. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü kazadan ve beladan korusun." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü unsurları tarafından, Fırat’ın doğusundan Karkamış ve Cereblusa atılan havan topları herhangi bir zaiyata sebep vermemiş olup güvenlik kuvvetlerimiz tarafından misliyle karşılık verilmiştir.



Allah milletimizi ve devletimizi her türlü kazadan ve beladan korusun. — Davut GÜL (@gul_davut) November 20, 2022