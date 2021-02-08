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Gündem
Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 12:33 | Son Güncelleme:

Gaziantep'e 'Gazi' unvanının verilişinin 100'üncü yılı törenle kutlandı

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Gaziantep'e 'Gazi' unvanının verilişinin 100'üncü yılı törenle kutlandı
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GAZİANTEP’e 'Gazi' unvanı verilişinin 100'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Gaziantepe Gazi unvanının verilişinin 100üncü yılı törenle kutlandı
15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki törene; Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulup, İstiklal Marşı okunmasının ardından protokol üyelerince Türk Bayrağı'na Gazilik Nişanı toka edildi.
Gaziantepe Gazi unvanının verilişinin 100üncü yılı törenle kutlandı

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