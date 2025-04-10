Gaziantep’e en ‘Avrupai’ ödül

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Türkiye’nin 18 milletvekiliyle temsil edildiği Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) en prestijli ödüllerinden olan Avrupa Ödülü bu yıl Gaziantep’e verildi. Gaziantep, bu ödülü alan beşinci Türk şehri oldu. Ödül, AKPM tarafından 1955’ten bu yana her yıl Avrupa idealini destekleme konusunda en aktif olan şehre veriliyor.

5 AVRUPA KENTİNİ GERİDE BIRAKTI

Avrupa Ödülü, Avrupa alanında gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle bir Avrupa kentine verilen en yüksek ödül olma özelliği taşıyor. Ödül; bir kupa, bir madalya, bir diploma ve kazanan şehirden gençler için Avrupa kurumlarına yapılacak bir çalışma ziyaretinde kullanılmak üzere bir hibe içeriyor. Gaziantep, bu yıl birlikte finale kaldığı Augsburg ve Münster (Almanya), Birstonas (Litvanya), Plonsk (Polonya) ve Vinnytsia’yı (Ukrayna) geride bırakarak ödülü aldı. Gaziantep, Avrupa konusunda son derece aktif bir profile sahip. Avrupa’da aralarında Duisburg (Almanya), Celje (Slovenya), Ostrava (Çek Cumhuriyeti), Braga (Portekiz) ve Ludwigshafen’in (Almanya) de bulunduğu 25 kardeş şehre sahip. Aynı zamanda Eurocities, Energy Cities, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın da aralarında olduğu 28 uluslararası ağın üyesi.

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İNSANİ YARDIMLA ÖNE ÇIKTI

-Gaziantep’in Türkiye’de iklim değişikliğine karşı bir eylem planı uygulayan ilk şehir olması ve sakinlerinin refahına odaklanmış olması ödülü almasını sağlayan unsurlar arasında yer aldı. Suriyeli mülteci krizi ve Şubat 2023 depremleri karşısında kayda değer bir dayanışma ve insani yardım çabası göstermiş olması da AKPM’nin dikkatinden kaçmadı.

FATMA ŞAHİN MÜJDELEDİ: ÇOK GÜZEL HABERİMİZ VAR

-Gaziantep’in Avrupa Ödülü’nü aldığını “Çok güzel bir haberimiz var” diyerek duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya mesajında, “Gaziantep’in başarısı vizyoner, çevreci ve insan odaklı bir belediyeciliğin eseridir. Kıtanın en prestijli ödüllerinden biri gazi şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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Gaziantep aynı zamanda Avrupa Yönetişimde MükemmellikEtiketi (ELoGE) ile de ödüllendirilmiş durumda.

ŞAHİN: HEDEFİMİZ AVRUPALI TURİSTLER

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa’nın yerel yönetim alanındaki en prestijli ödülü olan Avrupa Ödülü’nü Gaziantep’in almasıyla ilgili olarak Hürriyet’e “Şehrimizle Avrupa Birliği’ne girdik, gururlu ve mutluyuz” dedi. Şahin, Ukrayna ile yarıştıklarını, ülke savaşta olduğu için ödülün bu ülkeye verilme eğilimi olduğunu, buna rağmen Gaziantep’e hak ettiği için ödül verildiğini söyledi. Gaziantep’in yerli turist çektiğini, sadece Hayvanat Bahçesi’ne yılda 7 milyon turist geldiğini belirten Şahin şöyle dedi:

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“Bizim hedefimiz Kapodokya’ya gelen Japon, Güney Kore ve Çinli turistleri ve ardından da Avrupalı turistleri Gaziantep’e çekmek. Avrupalı turistlerin gelmesi için bu tür ödülleri de almak gerekiyor.”