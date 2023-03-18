Gaziantep ve Kilis'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! 'Gök delindi'

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Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.

"GÖK DELİNDİ"

Sağanak yağış ve dolu çok sayıda kazaya da neden oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu ''Gök delindi'' yorumlarına neden oldu.

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GAZİANTEP'TE DE ETKİLİ OLDU

GAZİANTEP ve ilçelerinde de gece saatlerinde şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış başladı. Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent beyaza büründü. Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda araç arıza yaparken, kayganlaşan yollarda trafik kazaları da meydana geldi.

Olumsuz havaya hazırlıksız yakalan yayalar doludan saçak altlarına sığınarak korunmaya çalışırken, yağışta ıslanmaktan kurtulamadı. dolu nedeniyle seyir halindeki ve park halindeki çok sayıda aracın hasar gördüğü öğrenildi.