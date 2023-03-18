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Gaziantep ve Kilis'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! 'Gök delindi'

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#Kilis#Dolu#Sağanak
Gaziantep ve Kiliste ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Gök delindi
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 00:18

Gaziantep ve Kilis'te ceviz büyüklüğünde yağan dolunun ardından kent beyaza büründü. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak vatandaşların ''Gök delindi'' yorumuna neden oldu.

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Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.

Gaziantep ve Kiliste ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Gök delindi

"GÖK DELİNDİ"

Sağanak yağış ve dolu çok sayıda kazaya da neden oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu ''Gök delindi'' yorumlarına neden oldu.

Gaziantep ve Kiliste ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Gök delindi

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GAZİANTEP'TE DE ETKİLİ OLDU

GAZİANTEP ve ilçelerinde de gece saatlerinde şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış başladı. Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent beyaza büründü. Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda araç arıza yaparken, kayganlaşan yollarda trafik kazaları da meydana geldi.

Gaziantep ve Kiliste ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Gök delindi

Olumsuz havaya hazırlıksız yakalan yayalar doludan saçak altlarına sığınarak korunmaya çalışırken, yağışta ıslanmaktan kurtulamadı. dolu nedeniyle seyir halindeki ve park halindeki çok sayıda aracın hasar gördüğü öğrenildi.

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#Kilis#Dolu#Sağanak

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