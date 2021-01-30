Gaziantep Valisi kötü haberi verdi: Vaka sayıları tekrar yükselişe geçti

Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşları rehavete kapılmamaları yönünde uyardı, Pandemi kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Vali Gül, özellikle 75 yaş üstü vatandaşların aşılarını yaptırmalarını istedi.

Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde yaklaşık iki aydır düşüş eğiliminde olan vaka sayıları maalesef tekrar yükselişe geçti. Şehrimizi ve kendimizi virüsten korumak için rehavetten kurtulup pandemi kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen 75 yaş üzeri hemşehrilerimiz aşılarını vurdursunlar" ifadelerine yer verdi.