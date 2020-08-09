MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 açıklaması
GeriGündem Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 22:36,Son Güncelleme:

Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 açıklaması
Abone Olgoogle-news

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte vaka sayılarının yüzde 10 düşmesinin kurallara uymaktan geçtiğini bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Yakın zamanda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü" sözlerini hatırlatarak şunları aktardı:

"Sevgili hemşehrilerim, uyduğunuz tedbirlerin sonucunu görüyoruz/göreceğiz. Hep birlikte kurallara uyduğumuzda bu illetten kurtulacağız. Özverileriniz için teşekkür ederim."

Gül, kentte asker uğurlamanın da yasak olduğunu da belirterek, "Terminale gitmeniz çocuklarınızın faydasına olmadığı gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını riske atıyor! Lütfen polisimizi zor durumda bırakmayınız, cezai işlem yapılması konusunda kesin talimatımız var." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle