Gaziantep Valisi Gül'den art arda uyarılar: İkinci dalga geliyor... Belediye başkanları toplandı

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Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda Cumartesi gününden itibaren kar yağışı beklendiğini ve yağışın 1 hafta boyunca süreceğini belirtti. Gül paylaşımında, "Sevgili hemşehrilerim, 22 Ocak cumartesiden itibaren bir hafta boyunca Gaziantep’e yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar lastiği ya da zinciri takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Tatile gidecek kişiler, yol ve hava durumunu takip etsin lütfen" ifadelerini kullandı.

Gül, ardından yaptığı paylaşımda ise yol kenarlarına araç park edilmesi nedeniyle karla mücadele çalışmalarının aksadığını ifade ederek, uyarılarda bulundu. Gül uyarılarını şöyle sürdürdü:

"Yarın yoğun kar yağışı bekleniyor. Ana caddeler başta olmak üzere yollarda düzensiz park eden araçlar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Lütfen, kamyon/tır ve binek araçlarınızı uygun yerlere park ediniz. Ulaşımı aksatan araçları trafik ekiplerimiz çekmeye başlayacaklar."

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Vali Gül, son paylaşımında ise, "Cumartesi başlayacak yoğun kar yağışı kırsal mahallelerimizde ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Kırsal mahallelerde yaşayan ve hafta sonu doğum yapacak hemşehrilerimizi bugünden hastane veya otellerimizede misafir ediyoruz. Lütfen 112 aracılığıyla irtibata geçiniz." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DALGA ÖNCESİ BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANDI

Şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında sorumluluk alanlarında 24 saat çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri beklenen yeni kar yağışı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında TKM’de belediyeler arası koordinasyonun geliştirilmesi için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun katılımıyla toplantı yapıldı. Büyükşehrin ilgili teknik ekibinin de katıldığı toplantıda kentteki son durum değerlendirildi, yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı. Beklenen yeni kar yağışında da iş birliğiyle çalışmaların en üst seviyede süreceğinin altı çizildi.

Toplantı öncesi merkez ilçe başkanlarına Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü tarafından TKM hakkında bilgi verilerek, işleyiş anlatıldı.

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“BİRLİĞİMİZ VE HIZLI HAREKET ETME AÇISINDAN BU İŞ BİRLİĞİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Başkan Fatma Şahin, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Gazi şehrin olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirterek, “Kent bu tarihi dönemde 60’lı yıllardan sonra ilk defa 50 santimetre üstünde karla tanıştı. Aslında kar rahmet, bereket, hayat demek. Bizim kuraklıkla mücadelemiz için önemli. Rabbim rahmetini gönderdi fakat bunun beraberinde yönetilmesi gereken zorluklar ve koordinasyon ihtiyacı doğdu. Bugün iki merkez başkanımızla gelinen durumu değerlendirmek, merkez ilçelerimizin yaptığı çalışmaların Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonunu daha güçlü sağlamak amacıyla toplandık. Buradan ve sahadan aldığımız bilgilerle bundan sonraki süreçte yeni yağacak karda vatandaş memnuniyetini daha da arttıracak, vatandaşın rahatsız olduğu konuları daha da kontrol edebilecek şekilde çalışma yapmak için bir aradayız. Zaman iş, güç birliği, koordinasyon zamanı. Birlik ve hızlı hareket etme açısından bu iş birliğini çok önemsiyoruz” dedi.

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“GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİK DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Şahin her belediye başkanının kendi ekibiyle olağanüstü bir gayret gösterdiğini dile getirerek, “Bütün kurumlarımız kendi gücüyle büyük bir çalışma yaptı. Sayın Valimizin başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi’nde emniyet, jandarma ve bütün ilgili birimlerle şehirdeki her noktaya ait çok hızlı kararlar alındı. Ama en büyük uygulama belediyelerde. Belediyelerin bu mevcut zor zamanda, durumunu kontrol, kurumsal kapasitesini tekrar analiz etmesi gerekiyor. Sonraki süreçte bununla alakalı daha da güçlü tedbirlerin alınması için bir aradayız. Ben her bir başkanıma, bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocukluğumuzda gördüğümüz karı bir daha gördük. Bu bereketten dolayı rabbime şükrediyoruz. Bize düşen iyi bir koordinasyon. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte 2 milyon bize emanet düşüncesi ile güçlü bir şekilde çalışmaya devam ettik devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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"YENİ YAĞIŞTA ALACAĞIMIZ TEDBİRLER VE YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALARDA BÜYÜKŞEHİR KOORDİNASYONUNDA DEVAM EDECEĞİZ”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Gaziantep’te meydana gelen kar yağışıyla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, bundan sonraki yürütülecek çalışmaların koordine edilmesi noktasında toplanıldığını belirterek, “Şu anda Gaziantep’in bu kar yağışına ihtiyacı vardı, tarımsal anlamda. Gaziantep böyle bir karla bundan 54 yıl önce karşılaşmıştı. Bunlar arasında vatandaş açısından yaşanan zorluklar var, ama koordinasyon ve birlikte çalışmayla üstesinden geleceğiz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni bir kar yağışı bekleniyor. Bu yağışta alacağımız tedbirler ve yapacağımız çalışmalara Büyükşehir koordinasyonunda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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“DAHA İYİ BİR HİZMETİ HEP BERABER SUNACAĞIZ”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, 3 belediyenin ekiplerinin sürekli sahada olduğuna dikkati çekerek, “Yaptığımız çalışmalar sahada bulunan kameralar vasıtasıyla buradan takip ediliyor. Kim hangi noktada ne yapmış diye. Bunların içerisinde kendi aramızda istişare halinde hizmetin kalitesini nasıl arttırabiliriz bunun için bir aradayız. Yeni gelecek kar, daha öncekinin üzerine geleceğinden Gaziantep’in alışık olmadığı bir durum. Eskiden kar yağar, 2 gün sonra yağmur yağarak karı götürürdü. Ama şimdi eksi 6, eksi 7 derecelerden söz ediliyor. Buna göre nasıl bir strateji belirleyeceğiz buna bakıyoruz. 3 belediye olarak bunun altından kalkacağız. Bu iş yalnızca fiziki şartları yerine getirmekle değil, vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz. Onların da mümkün mertebe kurallara uyması, toplu taşımayı kullanması bireysel olarak yola çıkmayarak yükü hafifletmesi gerekiyor. Aksi taktirde bir önceki kar yağdığında hepimiz hazırdık fakat, yolun kenarında kalan, kış lastiği olmayan veya makas atan araçlardan kaynaklanan sıkıntılar vardı. Çok şükür bunların hepsi bertaraf edildi. Daha iyi bir hizmeti hep beraber sunacağız” diye konuştu.

YÜZLERCE ARAÇ MAHSUR KALMIŞTI

Gaziantep'te önceki gün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemişti. Yağış nedeniyle yollar kapanınca toplu taşıma araçları seferlerini durdurmuştu. Kendi araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyenler büyük güçlük yaşadı. Birçok kişi de yürüyerek evlerine ulaşmıştı.

Gaziantep'in, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis ile bağlantısını sağlayan yollarda yağış nedeniyle birçok araç kaydı. Gaziantep- Adana otoyolunun 50'nci kilometresinde kayan TIR'ların yolu kapatması sonucu ulaşım durdu, yüzlerce araçta çok sayıda kişi mahsur kalmıştı. Mahsur kalan kişiler, ekiplerin çalışması sonucu saatler sonra kurtarılmıştı.