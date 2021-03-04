Gaziantep Valisi Gül: Rehavete kapılırsak kazanımlarımızı kaybederiz

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye genelinde başlatılan kontrollü normalleşme denetim faaliyetlerine katıldı. Organize sanayi bölgesinde servis araçlarını tek tek durdurarak servis şoförleri ve yolcuları uyaran Gül, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlattı.

Kontrollü normalleşme kararı ile İçişleri Bakanlığı tarafından dinamik denetim modeli uygulanma kararı alındığını ve Gaziantep'te 7 bin kişilik denetim ekibi oluşturulduğunu belirten Vali Gül, "İçişleri Bakanımızın talimatıyla Türkiye genelinde denetimler başladı. Bu dinamik denetim modeli ile şu anda Gaziantep'te 7 bin kişi denetim yapıyor. Bizler de kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, oda başkanlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri ile denetimleri gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'AMACIMIZ MAVİ KATEGORİYE DÜŞMEK'

Gaziantep'in salgın riskinde sarı kategoride yer aldığını ve amaçlarının mavi kategoriye düşmek olduğunu kaydeden Gül, "İsteğimiz bu sürecin sürdürülebilir olması. Gaziantep sarı kategoride. Bunun maviye düşmesini bekliyoruz. Tedbirleri bırakırsak, rehavete kapılırsak kazanımlarımızı kaybederiz. O yüzden bunu her bir vatandaşımıza tek tek anlatacağız. Odalarımız başta olmak üzere, esnaflarımızın kendileri başta olmak üzere herkesin otokontrolü elde tutarak, muhafaza ederek Gaziantep'teki bu süreci iyi yöneteceğiz" dedi.

Gerçekleştirilen denetimlerin öncelikle rehberlik amaçlı olduğunu, ancak kurallara uymayan kişilere idari yaptırımların uygulanacağını dile getiren Vali Gül, "Denetimler daha çok rehberlik amaçlı olacak. Ancak rehberliklerde kuralları istismar edenler, kuralları ihlal edenler ve ısrarla buna uymayanlara denetimlerin tüm yaptırımları uygulanacak" ifadelerini kullandı.