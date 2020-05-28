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AA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 15:02,Son Güncelleme:

Gaziantep Valisi duyurdu: Yeni önlemler alındı

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Gaziantep Valisi duyurdu: Yeni önlemler alındı
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Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığını duyurdu.

Vali Gül başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanan İl Pandemi Kurulunda, kentteki normalleşme sürecine ilişkin alınacak tedbirler görüşüldü. Gül, toplantı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ildeki son durumun değerlendirildiğini bildirdi.

"Vaka sayısı, ölüm oranı, yoğun bakım hasta sayımızın Türkiye ortalamasının çok altında olduğu, test sayımız, test kapasitemizin yeterli olduğu memnuniyetle görülmüştür." bilgisini paylaşan Gül, şunları kaydetti:
"İyileşmenin devam etmesi için ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda AVM, fabrika ve diğer iş yerlerindeki çalışan ve müşterilerin maskesiz olduğu, sosyal mesafenin olmadığı 2'nci kez tespit edildiğinde 15 gün kapatma cezası uygulanacaktır. Personel servisleri yüzde 50 kapasite ve maske kuralını 2'nci defa ihlal ettiklerinde 15 gün trafikten men edilecektir. Birinci derece akrabalar hariç hasta ve taziye ziyaretlerinin de yüz yüze yapılmamasına karar verilmiştir."

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