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Gaziantep Valisi duyurdu: TAG Otoyolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı... İşte yollardaki son durum

#Gaziantep#TAG Otoyolu#Kar Yağışı
Gaziantep Valisi duyurdu: TAG Otoyolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı... İşte yollardaki son durum

Gaziantep Valisi Davut Gül, dün geceden beri kapalı olan TAG Otoyolu'nun kontrollü şekilde ulaşıma açıldığını duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü de yollardaki güncel duruma ilişkin açıklamada bulundu.

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Gaziantep- Adana otoyolunun 50'nci kilometresinde kayan TIR'ların yolu kapatması sonucu ulaşım durmuş, yüzlerce araçta çok sayıda kişi mahsur kalmıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası mahsur kalan kişiler saatler sonra kurtarılırken, Vali Gül TAG Otoyolunun kontrollü şekilde ulaşıma açıldığını duyurdu.

’ANKARA-İSTANBUL OTOYOLUNDA KAR MÜCADELESİ SÜRÜYOR’

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden de saat 18.00 itibarıyla güncel yol durumlarına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara-İstanbul otoyolunda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin katılımıyla kar mücadelesi sürmektedir. Bolu Tüneli, her iki yönde kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Çaydurt-Yeniçağa kavşakları arasında, Ankara yönündeki 5 kilometrelik konvoyun 1- 2 saat içinde eritilmesi planlanmakta olup trafik ağır akıcıdır. Düzce ve Sakarya Valilikleri ile koordineli olarak bu kesimde TIR geçişine izin verilmemektedir. Trafik yoğunluğunun eritilmesiyle yol TIR geçişlerine de açılacaktır. Bu kesim dışında Ankara yönündeki trafik açık ve akıcıdır. Bölgede yoğun kar yağışı devam etmekte ve gece 24.00’e kadar sürmesi beklenmektedir." 

Açıklamada ayrıca, kapanan yollara ilişkin şu bilgiler aktarıldı: 

"Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolunun Nurdağı kesimi her iki yönde kontrollü olarak trafiğe açılmıştır.

Bingöl- Diyarbakır yolu saat 08.35 itibariyle ulaşıma kapanmıştır.

Arapgir- Kemaliye yolu saat 08.20 itibariyle ulaşıma kapanmıştır.

Arapgir-Divriği yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Bitlis- Van yolu 10.45 itibariyle ulaşıma kapatılmıştır.

Van- Gürpınar yolu 10.45 itibariyle ulaşıma kapatılmıştır.

Muş-Tatvan yolu ulaşıma 10.00 itibariyle ulaşıma kapatılmıştır.

Kağızman- Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Bitlis- Muş yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Şırnak- Eruh yolu ulaşıma kapatılmıştır."

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