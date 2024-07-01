Son dakika haberi: Gaziantep Valiliği'nden "Savaş başlasın" başlıklı videoya ilişkin açıklama

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Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, bir yabancı uyruklunun "Savaş başlasın." şeklindeki ifadelerinin bulunduğu videonun yer aldığı, vatandaşların kin ve nefrete sevk edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu videonun eski olduğu ve 2021'de çekildiği emniyet güçlerimizce tespit edilmiştir. Konuşmayı yapan M.M. isimli yabancı uyruklu şahsın ise o dönem ilimizde çalıştığı anlaşılmış ve emniyet güçleri tarafından 2021'de gözaltına alınarak sınır dışı edilmiştir. Vatandaşlarımızın, yetkili kaynaklardan açıklanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemeleri gerekmektedir."