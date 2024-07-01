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Son dakika haberi: Gaziantep Valiliği'nden "Savaş başlasın" başlıklı videoya ilişkin açıklama

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#Gaziantep Valiliği#Video#Açıklama
Son dakika haberi: Gaziantep Valiliğinden Savaş başlasın başlıklı videoya ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 19:16

Gaziantep Valiliği, sosyal medyada yer alan, bir yabancı uyruklunun "Savaş başlasın" şeklinde ifadeler kullandığı görüntünün 2021'de çekildiğini ve bu kişinin o tarihte sınır dışı edildiğini bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, bir yabancı uyruklunun "Savaş başlasın." şeklindeki ifadelerinin bulunduğu videonun yer aldığı, vatandaşların kin ve nefrete sevk edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu videonun eski olduğu ve 2021'de çekildiği emniyet güçlerimizce tespit edilmiştir. Konuşmayı yapan M.M. isimli yabancı uyruklu şahsın ise o dönem ilimizde çalıştığı anlaşılmış ve emniyet güçleri tarafından 2021'de gözaltına alınarak sınır dışı edilmiştir. Vatandaşlarımızın, yetkili kaynaklardan açıklanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemeleri gerekmektedir."

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#Gaziantep Valiliği#Video#Açıklama

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