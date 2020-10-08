Gaziantep Üniversitesi'nde koronavirüs aşı denemesi başladı

Koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmasının son aşaması olan 'Faz 3' gönüllü insan denemeleri, Türkiye'de 9 merkezde 1000 kişi üzerinde yapılacak. Aşı denemelerinin yapılacağı merkezlerden biri olan Gaziantep Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde gönüllü sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı. Koronavirüs salgınının önüne geçmek için önemli uygulama olduğunu dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı İlkay Karaoğlan, “Gaziantep Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı olarak SARS-CoV-2 aşısına bugün itibarıyla başladık. Gönüllü sağlık çalışanlarımız bize aşı olmak için başvuruda bulundu. Sağlıkçılarımıza bilgilendirme yaptıktan Covid-19 inaktif virüs aşısını aşılamaya başladık. Türkiye’de birçok merkezde aşılamalar başladı. Koronavirüs salgınının önüne geçilmesinde önemli olacağını düşünüyoruz. Şu anda hastanemizde 100 sağlık çalışanına aşılama işlemi yapılacak. Bugün 5 sağlık çalışanımıza aşılama yaptık. Diğer günlerde aşılama yapmaya devam edeceğiz. İlerleyen dönemlerde vatandaşlara da aşılama yapılacak” diye konuştu.