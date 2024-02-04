Gaziantep Şehir Hastanesi açılış töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar dinlenmeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Gaziantep’te düşen helikopterde 2 pilotumuz şehit olurken bir teknisyenimiz yaralandı. Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum.

Gaziantep Şehir Hastane’mizin hayırlı olmasını diliyorum. Biz söz verdik mi yaparız. Gaziantep’e böyle eserler yakışır. 680 bin metrekare kapalı alanı bulan hastanemiz, toplam 1875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ile 4 bin 500 araçlık otoparkıyla sizlere hizmet verecektir. Yine bugün burada hastanemize güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağımızı resmen hizmete açıyoruz. Öyle bir şehir ki burası bölgenin çekim merkezi olacak.

Bugün İslahiye'ye gidecektik ancak aşırı sisten ötürü bakan arkadaşlarımı oraya gönderdim. Bağlantı yoluyla oradaki açılışlarımızı da yapacağız. Deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. 53 binin üzerinde hayatını kaybeden vatandaşımızı rahmetle yad ediyorum.

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Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz

'İLK KONUTLARI TESLİM EDİYORUZ'

Islahiye’de yapımı tamamlanan konutlarımızın teslim törenini gerçekleştireceğiz. 14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz.

Gaziantep’in dev adımlarla büyümesine şahitlik ediyoruz. Durmadan usanmadan çalışmaya var mıyız. Cumhur İttifakı olarak el ele vererek dayanışma içinde yeni bir dönemin başlamasına hazır mıyız? Şehre destek vermeyi sürdürüyoruz. Gaziantep sanayisi, ticareti, tarımı ile bölgesel bir merkez haline geldi.

Bu muhteşem eserimizi hazırlamada mimarından mühendisine tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gaziantep’imize böyle bir eseri kazandırmanın onuru içindeyim.





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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Şehir Hastanesi açılış töreninde şu açıklamalarda bulundu:

Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılış töreni için bir aradayız. Devletin bütün imkanları sizler için seferber edildi. Büyük acılar yaşasak da umut ve gayretin şart olduğu şuuru ile hareket ettik. 2003’ten bu yana kat ettiğimiz mesafe ortadadır. 761 hastane hizmete açıldı. Milletimiz sağlığımız verdiğiniz için müteşekkirdir. Sağlık çalışanı sayısı 8 katına çıktı. Daha büyük azimle yatırımlara devam ediyoruz.

Hatay, Malatya şehir hastanelerinin de yapımı ile bütün büyük şehirlerimiz şehir hastanelerine kavuşmuş olacak. Gaziantep’in fazlası ile hak ettiği bu eserde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu. Olsun.

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BAKAN ÖZHASEKİ: SENE SONUNA KADAR 200 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra söz alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Anadolu'da meydana gelen deprem sayısı 60 üzerinde. Neredeyse 2 yılda bir yıkıcı deprem oluyor. Bize düşen bu gerçekliği bilerek hareket etmek. Her an deprem olabileceğini aklımızdan hiç çıkarmamak. Bundan sonra evlerimizi yaparken bu gerçekliği bilerek hareket edeceğiz. 1 yıl kadar önce büyük bir olayla karşı karşıya kaldık. Uzun süren, yıkıcı bir depremdi. 53 binden fazla insanımızı toprağa verdik. 14 milyondan fazla insanımız da bundan zarar gördü. Manevi zararı ölçecek bir alet çıkmadı. Yakınını kaybeden insanın zararını nasıl ölçersiniz ki. Yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. Gece gündüz demeden uğraştık. 4.17'de deprem oldu, Cumhurbaşkanımıza bir iki dakikada haber verildi ve bütün bakanlarımızı buraya sevk etti. 810 belediyemizi deprem bölgesine sevk ettik. Hepsi aylarca deprem bölgesinde kaldı. İlk yardımda, insani yardımda herkes seferber oldu. Çadır ve konteyner kurulurken bizler de "sağlam zeminlerde nerelerde inşaata başlayabiliriz" diye çalışmaya başladık. Buraya gelen yabancı temsilciler bizde dörtte biri olsa ayakta kalamazdık dediler. Çocuklar kumbarasındaki parayı, hacını erteleyen amcaları hatırlıyorum. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz eski arabasına yorganlar koyup yola çıkmış yardım için. Bir de deprem turistleri vardı. Koca koca partilerin genel başkanları, belediye başkanları vardı. Fotoğraf çekip gazetecilere beyanat verip gittiler. O günlerde bizler zemin etüdünü sağlam yaparak inşaatlara başladık.

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Şehirlerimizin meydanlarını bakanlık olarak bizler yapıyoruz. Ana caddelerini bizler yapıyoruz. Yerinde yapmak isteyen kardeşlerimiz için yardım paketini açıkladık. 56 milyar lira alt yapı için belediyelere hibe veriyoruz. Yer altında ne kadar altyapı işi varsa tamamını yenileyerek yapacağız. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Sizler güvenli konutlarınıza çıkıp Allah sizden razı olsun diyene kadar devam edeceğiz. 46 bin konutun teslimini yapıyoruz. Sene sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz.

BAKAN YERLİKAYA: HAYAT NORMALE DÖNENE KADAR YANINIZDAYIZ

Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Toplam 19 bin 927 hak sahibimiz bulunuyor. Bugün toplam 10 bin 698 konutun kuralarını çekip sizlere vereceğiz. 14 kontumuzun yapımı da devam ediyor. Onları da bitirip sizlere teslim edeceğiz. Hayat normale dönene kadar deprem bölgesinde olmaya devam edeceğiz. Yeni yuvalarınızın hayırlı olmasını diliyorum. Milleti için gece gündüz demeden çalışan, güçlü iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Çevre Bakanı'mıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Kabinedeki tüm arkadaşlarımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.