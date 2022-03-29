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Gaziantep rüşvetçi memura suçüstü

#GAZİANTEP#Rüşvet#Tapu
Gaziantep rüşvetçi memura suçüstü

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet alan memur, suçüstü yakalandı.

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Yavuzeli Tapu Müdürlüğü'nde bir memurun rüşvet karşılığında işlem yaptığı yönünde ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müdürlük binasına operasyon düzenledi.

Gaziantep rüşvetçi memura suçüstü

Baskında bir kişiden rüşvet alan ve ismi açıklanmayan memur, suçüstü yakalandı. Memur ile rüşvet verdiği belirlenen kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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