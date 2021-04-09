Gaziantep Posta Kodu kaçtır? Gaziantep ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Ülkemizde kullanılan posta kodlarının ilk 2 hanesi şehirlerin plaka koduyla aynıdır. Posta kodunun devamında gelen 3 basamak ise o ilin ilçelerine göre değişen kodlarını içerir. Bu sayede kargo sistemi düzene girmiş olur.-

Gaziantep İlinin Posta Kodu Nedir?

Posta kodları kargo ve belge taşımacılığında kargoların adrese en kısa sürede teslimatını sağlayan hanelerdir. Kargo genel merkezine gelen kargolar ilk olarak il posta koduna, daha sonra ise o ilin ilçe koduna göre ayrıştırılarak dağıtıma çıkar. Gaziantep ilinin posta kodu 27000 olarak karşımıza çıkar.

Gaziantep İlçelerinin Posta Kodları Nelerdir?

Gaziantep ilinin ilçelerinin her biri için değişen posta kodları bulunur. Bu sayede kargo ve belge dağıtımı gecikme veya aksama yapmadan gerçekleşir. İl koduna göre ayrılan kargolar ilçe kodlarına göre gerekli ilçeye ve mahalleye gönderilir.

Gaziantep ilinde toplam 9 tane ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin her birinin posta kodu diğerlerinden farklıdır. Bu ilçelerin kapsadığı mahallelerin posta kodları da ilçe posta koduyla aynıdır. Gaziantep ilçelerinin posta kodları aşağıdaki gibidir:

Araban - 27650

İslahiye - 27805

Karkamış - 27880

Nizip - 27700

Nurdağı - 27840

Oğuzeli - 27910

Şahinbey - 27270

Şehitkamil - 27620

Yavuzeli - 27970

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