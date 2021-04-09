Gaziantep Posta Kodu kaçtır? Gaziantep ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları kargo trafiğini düzenleyen 5 haneli dijital sayılardır. Ülkemizde posta kodları il ve ilçelere göre farklılık göstermektedir. Gaziantep ilinin posta kodu nedir ve Gaziantep ilçelerinin posta kodları nelerdir? İşte, merak edilen tüm detayları derledik.
Ülkemizde kullanılan posta kodlarının ilk 2 hanesi şehirlerin plaka koduyla aynıdır. Posta kodunun devamında gelen 3 basamak ise o ilin ilçelerine göre değişen kodlarını içerir. Bu sayede kargo sistemi düzene girmiş olur.-
Gaziantep İlinin Posta Kodu Nedir?
Posta kodları kargo ve belge taşımacılığında kargoların adrese en kısa sürede teslimatını sağlayan hanelerdir. Kargo genel merkezine gelen kargolar ilk olarak il posta koduna, daha sonra ise o ilin ilçe koduna göre ayrıştırılarak dağıtıma çıkar. Gaziantep ilinin posta kodu 27000 olarak karşımıza çıkar.
Gaziantep İlçelerinin Posta Kodları Nelerdir?
Gaziantep ilinin ilçelerinin her biri için değişen posta kodları bulunur. Bu sayede kargo ve belge dağıtımı gecikme veya aksama yapmadan gerçekleşir. İl koduna göre ayrılan kargolar ilçe kodlarına göre gerekli ilçeye ve mahalleye gönderilir.
Gaziantep ilinde toplam 9 tane ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin her birinin posta kodu diğerlerinden farklıdır. Bu ilçelerin kapsadığı mahallelerin posta kodları da ilçe posta koduyla aynıdır. Gaziantep ilçelerinin posta kodları aşağıdaki gibidir:
Araban - 27650
İslahiye - 27805
Karkamış - 27880
Nizip - 27700
Nurdağı - 27840
Oğuzeli - 27910
Şahinbey - 27270
Şehitkamil - 27620
Yavuzeli - 27970
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