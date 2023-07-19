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Gaziantep ve Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Gaziantep#Nurdağı#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 17:08

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Durmuşlar köyü mevkiinde orman yangını çıktı. Yangın sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükselirken, alevlere çok sayıda ekip ile helikopter ve söndürme uçağı ile müdahale ediliyor. Muğla'nın Menteşe ilçesinde de, tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Durmuşlar Mahallesi ile Hamidiye Mahallesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman yangını ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının kısa sürede büyümesi ve bölgeden yoğun dumanların yükselmesi üzerine olay yerine yangın söndürme helikopterleri ile uçakları sevk edildi.

Gaziantep ve Muğlada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Orman yangınına, helikopterler ve uçaklarla havadan, itfaiye, arazöz, jandarma ekiplerinin ise karadan müdahalesinin yoğun şekilde sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep ve Muğlada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Yerkesik Mahallesi’ndeki tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

Gaziantep ve Muğlada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, MUĞLA Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale başlatıldı.

Gaziantep ve Muğlada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Gaziantep#Nurdağı#Orman Yangını