Gaziantep ve Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Durmuşlar Mahallesi ile Hamidiye Mahallesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman yangını ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının kısa sürede büyümesi ve bölgeden yoğun dumanların yükselmesi üzerine olay yerine yangın söndürme helikopterleri ile uçakları sevk edildi.

Orman yangınına, helikopterler ve uçaklarla havadan, itfaiye, arazöz, jandarma ekiplerinin ise karadan müdahalesinin yoğun şekilde sürdüğü öğrenildi.

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MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Yerkesik Mahallesi’ndeki tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, MUĞLA Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale başlatıldı.

