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Gaziantep merkezli 'Narko Kapan' operasyonunda 416 tutuklama

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#Narko Kapan Operasyonu#Uyuşturucu Ticareti#Gaziantep Emniyeti
Gaziantep merkezli Narko Kapan operasyonunda 416 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 09:01

Gaziantep merkezli 14 ilde, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen 6 aylık takibin ardından düzenlenen 'Narko Kapan' operasyonunda yakalanan 450 şüpheliden 416'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmaların ardından, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu düzenlendi.

Gaziantep merkezli Narko Kapan operasyonunda 416 tutuklama

Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 548 şüpheliden 450’si yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 416’sı tutuklanırken 34 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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#Narko Kapan Operasyonu#Uyuşturucu Ticareti#Gaziantep Emniyeti

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