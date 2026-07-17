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Gaziantep merkezli 45 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 190 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Yasa Dışı Bahis#MASAK
Gaziantep merkezli 45 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 190 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 21:00

Gaziantep merkezli 45 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yapıldı.

330 ŞÜPHELİYE ULAŞILDI

Çalışmalar sonucu tespit edilen şüphelilerin, yurt dışı merkezli bir site üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, aynı site üzerinden bayilik dağıttıkları ve yine yurt dışı merkezli yasa dışı bahis sitesine IBAN temin ederek organize bir şekilde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Şüphelilere ait MASAK'tan alınan hesap hareketleri ‘Yapay Zeka Destekli Veri Analiz Programı’ ile detaylı ve hızlı şekilde analiz edilerek toplam 330 şüpheliye ulaşıldı. 

3 MİLYON İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

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Yapılan incelemelerde şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar 293 milyon 213 bin lira hacminde toplam 3 milyon 127 bin 307 işlem gerçekleştirildiği tespit edildi. Gaziantep merkezli olmak üzere 45 ilde şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu 190 şüpheli yakalandı.

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#Gaziantep#Yasa Dışı Bahis#MASAK

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