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Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

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#Gaziantep#FETÖ#Operasyon
Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 13:35

Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütüyle iltisaklı kurumlarda kaydı bulunan ve örgüt içinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, savcılık kararıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 10 şüpheli de gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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#Gaziantep#FETÖ#Operasyon

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