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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Gaziantep merkezli 15 ilde DEAŞ operasyonu: 37 gözaltı kararı

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Gaziantep merkezli 15 ilde DEAŞ operasyonu: 37 gözaltı kararı
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Gaziantep merkezli 15 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 35'i yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

2 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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