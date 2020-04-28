Gaziantep imsakiye 2020: Gaziantep iftar vakti! Gaziantep'te iftar saat kaçta?
Ramazan ayının beşinci gününde Gaziantep imsakiye bilgileri, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İbadetlerini yerine getirmek için iftar masasının etrafında buluşacak olan kent sakinleri, Gaziantep imsakiye 2020 bilgileri aracılığıyla iftar saati hakkında detaylara erişebilecek. Gaziantep iftar vakti ve diğer tüm illerin iftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imsakiye içerisine dahil edildi. Peki, Gaziantep'te iftar saat kaçta yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Gaziantep iftar saati, artık akşam saatlerine gelinmesiyle birlikte pek çok vatandaşın gündemini oluşturmaya başladı. Gaziantep iftar vakitleri imsakiye üzerinden kolayca görüntülenebilecek. İşte, Gaziantep'te iftar saat kaçta sorusunun cevabı ve tüm illerin iftar saatleri hakkında bazı bilgiler
GAZİANTEP İFTAR SAATİ
Gaziantep'te 28 Nisan Salı günü iftar saat 19.24'te yapılacak. Teravih ise 20.47'da kılınacak.
GAZİANTEP İMSAKİYE 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:09
|19:20
|20:42*
|2
|25.04.2020
|04:08
|19:21
|20:43
|3
|26.04.2020
|04:06
|19:22
|20:44
|4
|27.04.2020
|04:05
|19:23
|20:46
|5
|28.04.2020
|04:03
|19:24
|20:47
|6
|29.04.2020
|04:02
|19:25
|20:48
|7
|30.04.2020
|04:00
|19:25
|20:49
|8
|01.05.2020
|03:59
|19:26
|20:51
|9
|02.05.2020
|03:57
|19:27
|20:52
|10
|03.05.2020
|03:56
|19:28
|20:53
|11
|04.05.2020
|03:54
|19:29
|20:54
|12
|05.05.2020
|03:53
|19:30
|20:56
|13
|06.05.2020
|03:51
|19:31
|20:57
|14
|07.05.2020
|03:50
|19:32
|20:58
|15
|08.05.2020
|03:48
|19:33
|20:59
|16
|09.05.2020
|03:47
|19:33
|21:01
|17
|10.05.2020
|03:46
|19:34
|21:02
|18
|11.05.2020
|03:44
|19:35
|21:03
|19
|12.05.2020
|03:43
|19:36
|21:04
|20
|13.05.2020
|03:42
|19:37
|21:06
|21
|14.05.2020
|03:40
|19:38
|21:07
|22
|15.05.2020
|03:39
|19:39
|21:08
|23
|16.05.2020
|03:38
|19:39
|21:09
|24
|17.05.2020
|03:37
|19:40
|21:10
|25
|18.05.2020
|03:36
|19:41
|21:12
|26
|19.05.2020
|03:34
|19:42
|21:13**
|27
|20.05.2020
|03:33
|19:43
|21:14
|28
|21.05.2020
|03:32
|19:43
|21:15
|29
|22.05.2020
|03:31
|19:44
|21:16
|30
|23.05.2020
|03:30
|19:45
|21:17
GAZİANTEP'TE TEDBİRLER DEVAM EDİYOR
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, yoğunluğun olduğu yerlerde vatandaşları sosyal mesafenin korunması ve mecbur kalınmadıkça evden çıkılmaması konusunda uyardı.
Çocukları evlerinde ziyaret eden ve onlara çeşitli oyun setleri hediye eden ekipler, 65 yaş üstü vatandaşları da ziyaret ederek ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı oldu.
Kentte sosyal mesafe kuralına uymayan 1101 kişi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı olup sokağa çıkan bin 187 kişiye de idare para cezası kesildi.
Öte yandan Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (GAZDAŞ), Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla Gaziantep ve Kilis’teki hastanelere 25 bin maske, 3 bin 500 koruyucu giysi ve 20 solunum cihazı bağışladı.
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