Gaziantep imsakiye 2020: Gaziantep iftar vakti! Gaziantep'te iftar saat kaçta?

Gaziantep iftar saati, artık akşam saatlerine gelinmesiyle birlikte pek çok vatandaşın gündemini oluşturmaya başladı. Gaziantep iftar vakitleri imsakiye üzerinden kolayca görüntülenebilecek. İşte, Gaziantep'te iftar saat kaçta sorusunun cevabı ve tüm illerin iftar saatleri hakkında bazı bilgiler

GAZİANTEP İFTAR SAATİ

Gaziantep'te 28 Nisan Salı günü iftar saat 19.24'te yapılacak. Teravih ise 20.47'da kılınacak.

GAZİANTEP İMSAKİYE 2020

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 24.04.2020 04:09 19:20 20:42* 2 25.04.2020 04:08 19:21 20:43 3 26.04.2020 04:06 19:22 20:44 4 27.04.2020 04:05 19:23 20:46 5 28.04.2020 04:03 19:24 20:47 6 29.04.2020 04:02 19:25 20:48 7 30.04.2020 04:00 19:25 20:49 8 01.05.2020 03:59 19:26 20:51 9 02.05.2020 03:57 19:27 20:52 10 03.05.2020 03:56 19:28 20:53 11 04.05.2020 03:54 19:29 20:54 12 05.05.2020 03:53 19:30 20:56 13 06.05.2020 03:51 19:31 20:57 14 07.05.2020 03:50 19:32 20:58 15 08.05.2020 03:48 19:33 20:59 16 09.05.2020 03:47 19:33 21:01 17 10.05.2020 03:46 19:34 21:02 18 11.05.2020 03:44 19:35 21:03 19 12.05.2020 03:43 19:36 21:04 20 13.05.2020 03:42 19:37 21:06 21 14.05.2020 03:40 19:38 21:07 22 15.05.2020 03:39 19:39 21:08 23 16.05.2020 03:38 19:39 21:09 24 17.05.2020 03:37 19:40 21:10 25 18.05.2020 03:36 19:41 21:12 26 19.05.2020 03:34 19:42 21:13** 27 20.05.2020 03:33 19:43 21:14 28 21.05.2020 03:32 19:43 21:15 29 22.05.2020 03:31 19:44 21:16 30 23.05.2020 03:30 19:45 21:17

GAZİANTEP'TE TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, yoğunluğun olduğu yerlerde vatandaşları sosyal mesafenin korunması ve mecbur kalınmadıkça evden çıkılmaması konusunda uyardı.



Çocukları evlerinde ziyaret eden ve onlara çeşitli oyun setleri hediye eden ekipler, 65 yaş üstü vatandaşları da ziyaret ederek ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı oldu.



Kentte sosyal mesafe kuralına uymayan 1101 kişi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı olup sokağa çıkan bin 187 kişiye de idare para cezası kesildi.



Öte yandan Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (GAZDAŞ), Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla Gaziantep ve Kilis’teki hastanelere 25 bin maske, 3 bin 500 koruyucu giysi ve 20 solunum cihazı bağışladı.