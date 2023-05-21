Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep Havalimanı’nda UFO alarmı uçuşları durdurdu

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#UFO#Havalimanı
Gaziantep Havalimanı’nda UFO alarmı uçuşları durdurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 07:00

Hava sahasında önceki gece tanımlanamayan bir cisim rapor edilmesi üzerine Gaziantep Havalimanı’nda uçuşlar yaklaşık 12 saat durduruldu, 26 sefer iptal edildi. Bazı uçaklar Adana ve Şanlıurfa havalimanına yönlendirildi.

Haberin Devamı

Gaziantep’te dün 00.30 sıralarında, yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Pilotlar durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne bildirdi. Tanımlanamayan cismin aynı zamanda hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edildiği öğrenildi. Olay üzerine Gaziantep Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu. Gaziantep’e inişi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana havalimanlarına yönlendirildi. 13’ü kalkış, 13’ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi. Yüzlerce yolcunun beklediği havalimanında yaklaşık 12 saat sonra uçuşlar normale döndü. Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndan AnadoluJet’in ise Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan planlanan Gaziantep seferleri gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Her iki uçak da 13.15 sıralarında İstanbul’dan hareket etti. Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü’nden alınan bilgiye göre NOTAM yayımlanmadığı öğrenildi.

NOTAM NEDİR?

Haberin Devamı

NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayını.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#UFO#Havalimanı

BAKMADAN GEÇME!

1973te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü

1973'te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü!

#Birleşik Krallık
Umumi tuvaletler mikrop saçıyor Peki gerçekten ne kadar tehlikeli Cevap: Sandığınızdan çok daha fazla…

Umumi tuvaletler mikrop saçıyor! Peki gerçekten ne kadar tehlikeli? Cevap: Sandığınızdan çok daha fazla…

#Umumi Tuvaletler
İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

#İngiltere