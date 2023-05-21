Gaziantep Havalimanı’nda UFO alarmı uçuşları durdurdu

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Gaziantep’te dün 00.30 sıralarında, yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Pilotlar durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne bildirdi. Tanımlanamayan cismin aynı zamanda hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edildiği öğrenildi. Olay üzerine Gaziantep Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu. Gaziantep’e inişi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana havalimanlarına yönlendirildi. 13’ü kalkış, 13’ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi. Yüzlerce yolcunun beklediği havalimanında yaklaşık 12 saat sonra uçuşlar normale döndü. Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndan AnadoluJet’in ise Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan planlanan Gaziantep seferleri gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Her iki uçak da 13.15 sıralarında İstanbul’dan hareket etti. Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü’nden alınan bilgiye göre NOTAM yayımlanmadığı öğrenildi.

NOTAM NEDİR?

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NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayını.