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Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan cisim! Uçuşlar 12 saat sonra normale döndü

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#Gaziantep#Hava Sahası#Havalimanı
Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan cisim Uçuşlar 12 saat sonra normale döndü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 10:47

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görülmesinin rapor edilmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'nda gece yarısından itibaren durdurulan uçuşlar, yaklaşık 12 saat sonra normale döndü.

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Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Pilotlar durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Tanımlanamayan cismin aynı zamanda hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edildiği öğrenildi.

26 SEFER İPTAL EDİLDİ

Olay üzerine Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Gaziantep'e inişi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirildi. Geceden bu yana Gaziantep Havalimanı'dan 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi.

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan cisim Uçuşlar 12 saat sonra normale döndü

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Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü'nden alınan bilgiye göre NOTAM yayımlanmadığı öğrenilirken, ilerleyen saatlerde konuya ilişkin resmi açıklama yapılacağı belirtildi.

UÇUŞLAR 12 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ

Saat 11.30 sıralarında Gaziantep'ten seferler yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapacağı seferler için hazırlıklar tamamlandı. Uçakların kısa süre içinde Gaziantep'e hareket etmesi planlanıyor.

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan cisim Uçuşlar 12 saat sonra normale döndü

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NOTAM NEDİR?

NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayını.

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan cisim Uçuşlar 12 saat sonra normale döndü

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#Gaziantep#Hava Sahası#Havalimanı

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