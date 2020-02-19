Gaziantep Güneykent TOKİ çekilişi ne zaman?

Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun yapılacak Gaziantep Güneykent TOKİ sosyal konutları için kura çekim tarihi netleşti. Konutlar için başvuru yapan binlerce kişinin gözü kura çekiminin yapılacağı tarihte. İşte, TOKİ Gaziantep Güneykent kurası hakkında merak edilenler...

HER İLE AYRI KURA ÇEKİMİ

Kimlikli, depreme dayanıklı inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı. İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan da 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak.

GÜNEYKENT TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Güneykent Projesi'nin kurası 30 Mart'ta yapılacak.