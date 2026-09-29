Gaziantep, dördüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor

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Zeugma Mozaik Müzesi’nde ziyaretçilerle buluşacak “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” ve “Yaşayan Miras: Gaziantep” sergilerinden geleneksel sanat atölyelerine, Türkiye’nin sevilen sanatçılarının konserlerinden 50’den fazla Lezzet Noktası’na uzanan zengin programıyla GastroAntep Kültür Yolu Festivali, dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanını kültür, sanat ve gastronomiyle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Gaziantep; binlerce yıllık tarihi, arkeolojik mirası, kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel sanatları ve dünyaca tanınan gastronomisiyle ülkemizin en önemli kültür ve turizm şehirlerinden biri. Zeugma’nın eşsiz mozaiklerinden Antep işine, kutnu dokumacılığından bakırcılık geleneğine, yüzyıllardır yaşatılan zanaatlardan zengin mutfak kültürüne kadar çok güçlü bir birikimden söz ediyoruz. GastroAntep Kültür Yolu Festivali ile bu zenginliği kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturuyor, şehrimizin sahip olduğu değerlerin daha geniş kitleler tarafından keşfedilmesini sağlıyoruz.

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Dokuz gün boyunca Gaziantep’in müzelerini, kültür ve sanat mekânlarını ve farklı noktalarını festivalin buluşma alanlarına dönüştüreceğiz. Konserlerden sergilere, sahne sanatlarından geleneksel sanat atölyelerine, söyleşilerden çocuk etkinliklerine ve gastronomi programlarına uzanan kapsamlı içeriğimizle Gaziantep’in kültürel birikimini farklı kuşaklarla buluşturmayı; şehrimizin marka değerine, turizm hareketliliğine, ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

GAZİANTEP’İN GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİ FESTİVALDE

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GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programına Şef Doğa Çitçi ev sahipliği yapacak. MasterChef jüri üyesi ve Şef Mehmet Yalçınkaya, Michelin Rehberi Tavsiye Listesi’nde yer alan Şef Ahmet Güzelyağdöken ve Şef Umut Karakuş, Şef Tamer Özkan, Şef Selen Mağzalcıoğlu, Şef Şafak Erten, Şef Harun Raşit Dönmez, Şef Celal Gürkan Yılmaz, yazar Hilal Kayış Sungur, gıda ve yemek kültürü araştırmacısı Kübra Yüzüncüyıl, Şef Ömür Akkor, Şef Erşan Yılmaz ve Şef Gökhan Ali Çamkerten ise konuk olarak yer alacak. Konuk isimler, festival kapsamında belirlenen Lezzet Noktaları’nı ziyaret ederek Gaziantep’e özgü yemekleri yerinde deneyimleyecek.

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Anadolu ile Mezopotamya arasında yüzyıllar boyunca şekillenen Gaziantep mutfağı; Antep fıstığı, baharatlar, et, bulgur, yoğurt ve mevsimlik sebzelerin farklı pişirme teknikleriyle bir araya geldiği zengin bir yemek kültürünü yansıtıyor. 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil edilen Gaziantep’te, kuşaktan kuşağa aktarılan tarifler kent mutfağının temel unsurları arasında yer alıyor. Beyran, yuvalama, şiveydiz, alinazik ve çeşitli dolmalar farklı pişirme teknikleriyle Gaziantep’in köklü sofra kültürünü ortaya koyarken, Antep baklavası kentin en tanınan lezzetleri arasında yer alıyor.

Gaziantep’in gastronomi zenginliği, festival kapsamında belirlenen 50’den fazla Lezzet Noktası ile ziyaretçilere sunulacak. Geleneksel esnaf lokantalarından çağdaş restoranlara, fırınlardan tarihi kahvelere uzanan gastronomi rotasında; beyran, ciğer, küşleme, kebap ve lahmacun sunan işletmelerin yanı sıra yöresel yemek lokantaları, baklavacılar, katmerciler, tahin ve helva ustaları da yer alacak. Günün farklı öğünlerine ve farklı mekan türlerine yayılan seçki, Gaziantep’in köklü mutfak kültürünü ve gastronomi deneyiminin çeşitliliğini festival ziyaretçileriyle buluşturacak.

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FESTİVAL AKŞAMLARI GAZİANTEP’TE MÜZİKLE RENKLENECEK

Gaziantep’te festival akşamları Türkiye’nin sevilen sanatçılarının konserleriyle renklenecek. Dokuz gün sürecek konser programı kapsamında Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun, Mert Demir ve Sefo Gaziantepli müzikseverlerle buluşacak.

Festival programında ünlü sanatçıların yanı sıra farklı müzik ve sahne gösterileri de yer alacak. Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı, Gaziantep Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi’nde askeri marşlardan klasik Batı müziğine, cazdan Türk müziğinin seçkin örneklerine uzanan repertuvarını bando düzenlemeleriyle seslendirecek. “Ozanların İzinde Âşıkların Yolunda, Opera Anadolu’da” programı ise opera sanatçısı, müzik eğitimcisi ve Anadolu Opera Derneği Başkanı Ceylan Mira Balcı’nın sanat yönetiminde Anadolu’nun sözlü kültür mirasını opera sanatıyla aynı sahnede buluşturacak. “7 Bölge, 7 Ozan, 7 Eser” temasıyla gerçekleştirilecek programda Anadolu’nun farklı coğrafyalarında yaşamış ozanların, âşıkların ve halk bilginlerinin eserleri çağdaş sahne sanatlarının diliyle yorumlanacak.

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GAZİANTEP’TE KÜLTÜR SANAT DOKUZ GÜN BOYUNCA ŞEHRİ SARACAK

Festival kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi’nde “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” ve “Yaşayan Miras: Gaziantep” sergileri ziyaretçilerle buluşacak. Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri Sergisi, Kâbe ve Haremeyn ile ilişkili eserlerden Osmanlı padişahlarının hazinelerinde korunan Kur’an-ı Kerimlere, Kâbe örtülerinden Sürre-i Hümayun’a uzanan bir seçki sunacak. Sergide Feraşet Çantası, Kelime-i Tevhid levhası, kıblenüma, rubu tahtası ve usturlabın yanı sıra Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait sikkeler de yer alacak.

Yaşayan Miras: Gaziantep Sergisi ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserlerini bir araya getirecek. Yemenicilik, bakırcılık, kutnu kumaşı, mozaik, Antep işi ve tespih yapımının yanı sıra hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, katı’ ve cilt sanatından eserler Gaziantep’in yaşayan kültürel değerlerini görünür kılacak.

Şehitkamil Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerle buluşacak “Hâne” Sergisi, aile, yuva ve nesiller arası bağ kavramlarını İslam sanatlarının estetik dili üzerinden ele alacak. Küratörlüğünü Yasemin Karaca’nın üstlendiği sergide 13 hat, 17 seramik hat, 12 tezhip ve 6 koleksiyon eserinin yanı sıra mermer işleme celî sülüs ve dijital çalışmalar yer alacak. Hattat Mehmet Özçay imzalı 17 seramik hat eseri de geleneksel hat sanatını farklı bir malzemeyle buluşturacak.

Gaziantep Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Geçmişten Geleceğe Filografi Sanatı” sergisi, geleneksel filografi sanatının çağdaş yorumlarını ziyaretçilerle buluşturacak. Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’nde fotoğraf sanatçısı Ahmet Mengüç tarafından hazırlanan “Okuyan İnsan Portreleri” sergisi ise kitap okuma kültürünü farklı insan ve yaşam hikâyeleri üzerinden görünür kılacak.

Festivalin sahne sanatları programında “Şekerpare”, Gaziantep Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Çocuklar ise “Elsa Çocuk Müzikali”, “Arı Maya”, “Karagöz’ün Türküsü” ve “Elsa Nerede – Dedektif Olaf Macera Peşinde” gibi yapımlarla festival programına katılacak.

Zeugma Mozaik Müzesi’nde festival boyunca gerçekleştirilecek ebru, ahşap oyuncak, Maraş işi, çarpana, kutnu dokuma, Antep işi, bakır işleme, çini, filografi ve sedef kakma atölyeleri, geleneksel sanat ve zanaatları ustaları eşliğinde katılımcılarla buluşturacak.

Yaşayan Miras Söyleşisi: Bir UNESCO Değeri Olarak Antep İşi programında ise Gaziantep’in geleneksel el sanatlarının önemli örneklerinden Antep işi ele alınacak. Kumaş üzerine iplik sayılarak ve çekilerek uygulanan bu köklü sanatın geleneksel üretim teknikleri, motiflerin anlam dünyası ve kuşaktan kuşağa aktarılan ustalık bilgisi katılımcılarla paylaşılacak.

Gaziantep’in kültürel mirasının korunmasına yönelik programlar da festival kapsamında yer alacak. Karkamış Antik Kenti ve Dülük Antik Kenti çevresinde gerçekleştirilecek bilgilendirme programlarında arkeologlar, bölge halkı ve kolluk kuvvetleriyle bir araya gelerek kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesine ilişkin bilgi paylaşacak.

GAZİANTEP’TE FESTİVAL ÇOCUKLAR İÇİN DE DOPDOLU

Gaziantep Festival Park’ta kurulacak Çocuk Köyü, festival boyunca çocukları eğlence, yaratıcılık ve öğrenmeyi bir araya getiren etkinliklerle ağırlayacak. Şişme oyun parkları, dijital oyunlar, panayır çadırları, atölye çalışmaları, geleneksel yarışmalar, Karagöz Atölyesi ve VR Balon Turu çocuklara farklı etkinlik seçenekleri sunacak.

Çocuklara yönelik programlar kentin farklı noktalarına da yayılacak. Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek Mozaik Atölyesi ile çocuklar renkli taşlar ve cam parçalarını kullanarak kendi tasarımlarını oluşturacak. Drama ile Etkili İletişim atölyesinde ise iletişim, etkileşim, uyum ve güven temaları yaratıcı drama yöntemleri aracılığıyla ele alınacak.

Fotoğraf meraklıları festivalin açılış gününde gerçekleştirilecek FotoMaraton ile Gaziantep’in tarihi, kültürel ve mimari değerlerini kendi objektiflerinden kayıt altına alacak. Çocukların da katılabileceği etkinlik, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarını kentin farklı yönlerini fotoğraf aracılığıyla keşfetmeye davet edecek.

GAZİANTEP’TE GASTRONOMİ FARKLI BAŞLIKLARLA ELE ALINACAK

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gün boyu gerçekleştirilecek paneller, workshoplar ve söyleşiler, gastronominin güncel başlıklarından farklı mutfak kültürlerine, Gaziantep’in yerel ürünlerinden dünyadaki yeni gastronomi yaklaşımlarına uzanan geniş bir içerik sunacak. Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek programlarda gastronomi farklı yönleriyle ele alınacak.

Çeşitli başlıklarda düzenlenecek panellerde gastronominin turizm ve konaklama sektörüyle ilişkisi, Türk mutfağının uluslararası görünürlüğü, coğrafi işaretler ve yerel üretim, Gaziantep’in yaşayan gastronomi mirası, restoran deneyimi ve gastronomide değişen yaklaşımlar farklı yönleriyle değerlendirilecek.

Festivalin workshop programında ise Gaziantep’in yerel ürünlerini farklı mutfak kültürleri ve gastronomi yaklaşımlarıyla bir araya getiren uygulamalar gerçekleştirilecek. Mostafa Seif, Türev Uludağ, Memet Özer, Miller Prada, Arthur Dubois, Hazer Amani, Semen Onur Öner ve Michael van der Kroft gibi isimler katılımcılarla buluşacak. Program kapsamında “Shade of Red”, “Roasted Pepper, Börek Tartlet, Roasted Eggplant, Antep Cheese, Pistachio & Pomegranate”, “Dünyanın Wellness Trendlerini Antep’in Malzemeleriyle Yeniden Düşünmek”, “Antep Peyniri ve Ege Otları ile Pizza”, “Antep Fıstıklı Bonfile”, “Roots of Egyptian Cuisine”, “Muhalabiye with Orange and Pistachio”, “Kuzulu Antep Firik Pilavı Antep Karası Sosunda”, “Antep Peynirli, Pirpirimli Kremamsı Firik Pilavı”, “Gaziantep’in Toprağından Sofraya” ve “Sof Domatesli Topaçlı Kahve” başlıklı workshoplar gerçekleştirilecek.

Söyleşi programında da gastronominin medya, popüler kültür, sağlık, girişimcilik ve dijital dünyayla ilişkisi farklı başlıklarla ele alınacak.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 3-11 Ekim tarihleri arasında konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden çocuk etkinliklerine, gastronomiden fotoğraf etkinliklerine uzanan yüzlerce programla Gaziantep’in tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliğini dokuz gün boyunca ziyaretçilerle buluşturacak.