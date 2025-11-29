Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Papa yorumu: Çok önemli bir ziyaret

Haberin Devamı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Şahin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

PAPA'NIN ZİYARETİ

Biz hoşgörü ve sevgi medeniyetiyiz. İslam medeniyeti ötekine saygıdır. Şu anda dünyanın en büyük gündemi Gazze. Gazze'de hem cami hem kilise bombalayan dönemin Hitler'i var. Buna kim dur diyecek birleşmezsek bu yüzden Papa'nın ziyareti çok kıymetli bir ziyaret, çok önemli ve stratejik bir ziyaret. Şimdi Gazze'de çocuklar nasıl kurtulacak ona bakacağız.

GÖÇMENLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Mültecilerde son durum. Dönmeye başladılar. Geri dönüşleri yöneten bir sistem kuruldu. Döneceğim ama desteğe ihtiyacım var diyorlar mesela. Bu dönüşte insanlara ne lazım? Halep'e ne lazım? Halep ve Şam'la kardeş belediyeyiz. Ortak protokol yaptık.



Haberin Devamı

Benim bir formülüm var. Halep'le Polateli arasında bir serbest bölge ilan edip, Halep'te otursun, Polateli'nde çalışsın şeklinde. Bu o kadar önemli ki, hepimizi rahatlatacak. Bölge ekonomik olarak kalkınacak. Ben bunu Cevdet beyle görüştüm. Şu anda çalışılıyor.

Gaziantep Türkiye ekonomisinde ilk beşte. 12 milyar dolar ihracat yapıyoruz. İnsanı, parayı, bilgiyi yönetiyoruz.

GAZİANTEP KURAKLIK SORUNU

120 km'den kente su getirdik. Sorun olmadı. Şu anda şehirde su sorunu yoksa yaptığımız proje sayesinde.

ULAŞIM

Önce tren hattını hızlı trene çevirdik. Bunu yerli mühendisler yaptı. 60 bin kişi hızlı tren kullanıyor. Metronun temel atma aşamasına geliyoruz. Beraberinde şehir hastanesi hattı da tamamlandığında şehri demir ağlarla örmüş olacağız