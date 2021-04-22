Gazi polisten 16 ameliyatlı elle ilk atış

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Başkanlığı bünyesinde görev yapan Hilmi Köse, yıllarca Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütlerine yönelik çok sayıda başarılı operasyonda yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce PKK'lı teröristlere karşı ortak gerçekleştirilen Sur, Cizre, Nusaybin merkezli operasyonlarda yine en ön saflardaydı.

Hilmi Köse’nin 20 yıldır silah tuttuğu sol eli, 2015’teki ‘hendek’ operasyonlarında, Nusaybin’de PKK'lılarla girdiği çatışmada üzerine atılan bombanın patlaması sonucu parçalandı. Silah arkadaşı Mesut Demirkıran ise aynı çatışmada şehit oldu. Gazi unvanı alan Köse, kopma derecesine gelen sol kolundan 16 ağır ameliyat geçirdi. Sağ ayak ile leğen kemiğinden alınan 20 santimetrelik kemik ve deri, parçalanan koluna nakledildi.

Hilmi Köse, Özel Harekât Başkanlığı'na geri dönebilmek için daha önce hiç silah almadığı sağ eliyle atış eğitimlerine katıldı. Köse, yaklaşık 2 yıl süren tedavi ve atış eğitimi sürecinin ardından yuvası olarak gördüğü Özel Harekat Başkanlığı'na tekrar döndü. Gazi polis, ardından silah arkadaşlarıyla birlikte 'Zeytin Dalı' ve 'Barış Pınarı' harekat bölgelerinde görev aldı.

SAĞ ELİYLE TÜRKİYE 5’İNCİSİ

Köse, Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ncı kuruluş yıldönümü kapsamında teşkilat bünyesinde düzenlenen atış yarışmasında da büyük başarı elde etti. Köse, sağ eliyle katıldığı yarışmada Türkiye 5'incisi olmayı başardı.

Gazi polis Hilmi Köse, 6 yıl aradan sonra sol eliyle ilk atışını yaptı. Köse, nakil yapılan eliyle 25 metreden yaptığı ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Köse, uzun namlulu silahla yaptığı ikinci atışta da aynı başarıyı elde etti.

Sol eline 6 yıl sonra ilk kez silah aldığını söyleyen Hilmi Köse, şöyle konuştu:

“Sol elimi kullanamıyorum aslında, kavrama yapamıyorum; ama elimin bir noktasına bastırdığımda parmaklarım hareket ediyor. Tüfeğin kabzasını tuttuğum zaman tetik parmağımın çalıştığını fark ettim. Atış yapmadım tüfekle daha önce. Bugün ilk defa bir tüfekle atış yaptım. Sol elimi kullanıp deneme yapmak istedim. Atış sonucunu da gördünüz.”

KOLUM GİTMİŞ, ANLAMADIM

Gazi polis Hilmi Köse, geçen altı yılı şöyle anlattı: "Ben ilk etapta ameliyatlar yapılır, iyileşir, görevimin başına dönerim, arkadaşlarla mücadele ederim diye düşünüyordum. Tabii kolumuz gitmiş, biz bunu anlayamadık. Süreç uzadı, çok ameliyat oldum. Belirli bir seviyeye geldik. Önce Allah´ın izniyle sonra buradaki arkadaşlarımızın gayreti ve destekleri ile ayağa kalktım ve tekrar göreve dönmek istediğimi söyledim. Bunun için daha önce hiç kullanmadığım sağ elimle silah eğitimi aldım. Sağ olsunlar, kabul ettiler ve Özel Harekât Başkanlığı’nda göreve başladım.”

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