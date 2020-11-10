Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bahçelievler’de anıldı

Atatürk Anıtı önündeki anma töreni, İlçe Kaymakamı İlker Arıkan, Garnizon Komutanı Personel Albay Haluk Sak, Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve resmi, siyasi ve sivil toplum kuruluşları tarafından 08.45’de anıta çelenk sunulması ile başladı.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Anma programına Ata’nın manevi huzurunda saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve bayrakların yarıya indirilmesiyle devam edildi. Anma programı, Kuleli Ortaokulu Öğretmeni Necmiye Orta’nın günün anlam ve önemini ifade eden konuşmasıyla sona erdi.