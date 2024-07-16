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Gazi Meclis’e karanfil

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#Özgür Özel#TBMM#Numan Kurtulmuş
Gazi Meclis’e karanfil
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 07:00

15 Temmuz gecesi, hainlerin TBMM’ye attığı bombaların düştüğü alanlara karanfil bırakıldı. Meclis’teki törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilk tören, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda yapıldı. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekilleri, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile milletvekilleri katıldı.

Kurtulmuş ve beraberindekiler, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarınca TBMM’ye atılan ilk bombanın düştüğü alanda yer alan anıta karanfil bıraktı. Şehit düşen vatandaşlar için dualar edildi. 15 Temmuz Şehitler Anıtı’ndaki törenin ardından ikinci bombanın düştüğü Şeref Holü’nde anma gerçekleştirildi.

Buradaki törene, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bazı kabine üyeleri ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı. Kurtulmuş ve beraberindekiler, bombanın düştüğü noktada bulunan 15 Temmuz Anı Taşı’na karanfil bıraktı.

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Gazi Meclis’e karanfil

SERGİ AÇILDI

Kurtulmuş şehit anneleri, eşleri, gazi ve gazi eşlerinin yaptığı eserler ile şehitlerin eşyalarından oluşan “Milletin Zaferi Elimin Emeği Gözümün Nuru” sergisinin açılışını yaptı. Şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Kurtulmuş’a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.

 

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#Özgür Özel#TBMM#Numan Kurtulmuş

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