MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGazetelere ulaşma yolu bulunmalı
GeriGündem Gazetelere ulaşma yolu bulunmalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Gazetelere ulaşma yolu bulunmalı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gazetelere ulaşma yolu bulunmalı
Abone Olgoogle-news

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle tirajı düşen gazetelere destek talebinde bulundu.

Çakırözer, yazılı açıklamasında şunları vurguladı: “Ulusal gazetelerimiz bir ay içinde toplam 400 bine yakın tiraj kaybetti. Ancak son dakika sokağa çıkma yasağı tam bir çöküşü beraberinde getirdi. Satışlarının çoğunu büyükşehirlerde yapan gazeteler için ise bir ölüm fermanıdır. Darbe dönemlerinde bile engellenmeyen gazete dağıtımı için ciddi bir engeldir. İçişleri Bakanlığı’nın bu duruma karşı harekete geçerek halkın sağlığı korunarak gazetelere ulaşabileceği bir formül üretmesi gerek. Acilen gazetelerimizi koruyacak mali destek paketi açıklanmalıdır. Bu paket derhal gündemdeki torba kanun içine koyularak ulusal basınımıza cansuyu verilmelidir. Basın İlan Kurumu eliyle ayakta kalabilmeleri için gazetelere adil bir şekilde destek sağlanmalıdır.” ANKARA

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle