Gazetelere ulaşma yolu bulunmalı

Çakırözer, yazılı açıklamasında şunları vurguladı: “Ulusal gazetelerimiz bir ay içinde toplam 400 bine yakın tiraj kaybetti. Ancak son dakika sokağa çıkma yasağı tam bir çöküşü beraberinde getirdi. Satışlarının çoğunu büyükşehirlerde yapan gazeteler için ise bir ölüm fermanıdır. Darbe dönemlerinde bile engellenmeyen gazete dağıtımı için ciddi bir engeldir. İçişleri Bakanlığı’nın bu duruma karşı harekete geçerek halkın sağlığı korunarak gazetelere ulaşabileceği bir formül üretmesi gerek. Acilen gazetelerimizi koruyacak mali destek paketi açıklanmalıdır. Bu paket derhal gündemdeki torba kanun içine koyularak ulusal basınımıza cansuyu verilmelidir. Basın İlan Kurumu eliyle ayakta kalabilmeleri için gazetelere adil bir şekilde destek sağlanmalıdır.” ANKARA