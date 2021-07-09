‘Gazeteden tasarruf bilgiyi yok etmektir’

Çakırözer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına gazete alınmadığını belirtti.

ARKADAŞLARIMIZ İŞSİZ KALACAK

Bir ya da iki liralık gazeteden tasarruf edilmeyeceğini kaydeden Çakırözer, “Eğer tasarruf yapılacaksa başka kalemlere bakmak lazım. Gazeteden tasarruf yapmak demek, kültürel birikimi, eğitimi ve insanların bilgiyle donatılmasını yok etmektir” diye konuştu. Bu adımın, yerel basında da yüzlerce gazetenin kapanması anlamına geleceğini de savunan Çakırözer, Anadolu basınının, COVID-19 salgını nedeniyle zaten zor durumda olduğunu, bu kararla daha da zor duruma düşeceğini vurguladı. Çakırözer, “Bu karardan geri dönülmezse Anadolu’da yurttaşları bilgilendirecek gazeteler olmayacak. Binlerce meslektaşımız işsizlikle karşı karşıya kalacak” dedi.

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