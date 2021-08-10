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Gazetecilik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Gazetecilik taban puanları kaç? İşte Gazetecilik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Gazetecilik bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Gazetecilik taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|4
|447,47637
|1.830
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60
|363,73059
|42.922
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|100
|362,79235
|44.140
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|105
|355,25175
|55.480
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik (Burslu)
|SÖZ
|5
|348,61992
|66.920
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik (Burslu)
|SÖZ
|5
|344,59853
|74.702
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80
|340,68884
|82.930
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik (Burslu)
|SÖZ
|8
|339,94521
|84.582
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik (KKTC Uyruklu)
|SÖZ
|1
|332,89057
|101.724
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik (Burslu)
|SÖZ
|12
|328,07244
|114.741
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80
|325,13689
|123.173
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik (Burslu)
|SÖZ
|5
|324,35020
|125.514
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik (Burslu)
|SÖZ
|5
|323,14280
|129.275
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80
|316,51779
|150.740
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70
|302,49539
|204.581
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80
|301,59687
|208.519
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60
|291,86654
|253.084
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70
|286,04448
|282.263
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60
|282,92977
|298.798
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik (İÖ)
|SÖZ
|80
|280,50325
|312.009
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70
|275,82993
|338.243
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|150
|275,72347
|338.845
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70
|273,42982
|352.102
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80
|269,03443
|378.412
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80
|267,31832
|388.873
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80
|263,05192
|415.818
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70
|262,70672
|417.928
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|85
|260,15003
|434.523
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70
|257,26298
|453.742
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik (İÖ)
|SÖZ
|50
|252,58461
|485.659
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70
|252,42387
|486.762
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70
|248,81992
|512.328
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik (%50 İndirimli)
|SÖZ
|25
|245,93365
|533.043
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik (İÖ)
|SÖZ
|80
|243,79348
|548.774
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|90
|242,56031
|557.784
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik (İÖ)
|SÖZ
|80
|241,04364
|568.950
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60
|238,44600
|588.404
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70
|237,55246
|595.011
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|100
|236,81975
|600.506
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70
|236,73056
|601.161
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70
|236,41593
|603.490
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80
|236,12247
|605.769
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik (İÖ)
|SÖZ
|85
|235,21858
|612.678
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik (İÖ)
|SÖZ
|60
|233,93258
|622.422
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60
|229,80621
|654.409
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60
|229,31541
|658.340
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik (İÖ)
|SÖZ
|50
|227,38767
|673.935
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60
|226,08735
|684.501
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|25
|222,55657
|714.381
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik (İÖ)
|SÖZ
|80
|220,21298
|734.044
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik (Ücretli)
|SÖZ
|1
|216,77364
|761.483
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik (%50 İndirimli)
|SÖZ
|68
|216,24169
|765.446
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Gazetecilik (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|3
|216,21348
|765.640
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik (İÖ)
|SÖZ
|80
|216,20440
|765.705
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)
|Gazetecilik
|SÖZ
|5
|212,91868
|787.290
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik (%50 İndirimli)
|SÖZ
|30
|212,19678
|791.221
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Gazetecilik (Burslu)
|SÖZ
|10
|210,01291
|801.030
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik (%50 İndirimli)
|SÖZ
|30
|208,39301
|806.482
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik (İÖ)
|SÖZ
|60
|208,37700
|806.518
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)
|Gazetecilik
|SÖZ
|5
|206,49079
|811.013
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik (%50 İndirimli)
|SÖZ
|47
|204,55858
|813.712
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|50
|204,08318
|814.234
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik (İÖ)
|SÖZ
|50
|192,44816
|822.162
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik (%50 İndirimli)
|SÖZ
|25
|190,54394
|822.849
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|50
|189,72426
|823.055
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Gazetecilik (%50 İndirimli)
|SÖZ
|10
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