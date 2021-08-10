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Haber Giriş: 10.08.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

Gazetecilik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Gazetecilik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Gazetecilik taban puanları kaç? İşte Gazetecilik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Gazetecilik bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Gazetecilik taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gazetecilik (İngilizce) (Burslu)SÖZ4447,476371.830
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ60363,7305942.922
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ100362,7923544.140
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ105355,2517555.480
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gazetecilik (Burslu)SÖZ5348,6199266.920
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gazetecilik (Burslu)SÖZ5344,5985374.702
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ80340,6888482.930
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gazetecilik (Burslu)SÖZ8339,9452184.582
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gazetecilik (KKTC Uyruklu)SÖZ1332,89057101.724
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gazetecilik (Burslu)SÖZ12328,07244114.741
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ80325,13689123.173
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gazetecilik (Burslu)SÖZ5324,35020125.514
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gazetecilik (Burslu)SÖZ5323,14280129.275
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ80316,51779150.740
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ70302,49539204.581
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ80301,59687208.519
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ60291,86654253.084
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ70286,04448282.263
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ60282,92977298.798
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gazetecilik (İÖ)SÖZ80280,50325312.009
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ70275,82993338.243
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)SÖZ150275,72347338.845
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ70273,42982352.102
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ80269,03443378.412
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ80267,31832388.873
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ80263,05192415.818
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ70262,70672417.928
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ85260,15003434.523
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ70257,26298453.742
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gazetecilik (İÖ)SÖZ50252,58461485.659
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ70252,42387486.762
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ70248,81992512.328
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gazetecilik (%50 İndirimli)SÖZ25245,93365533.043
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gazetecilik (İÖ)SÖZ80243,79348548.774
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ90242,56031557.784
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gazetecilik (İÖ)SÖZ80241,04364568.950
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ60238,44600588.404
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ70237,55246595.011
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)SÖZ100236,81975600.506
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ70236,73056601.161
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ70236,41593603.490
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ80236,12247605.769
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gazetecilik (İÖ)SÖZ85235,21858612.678
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gazetecilik (İÖ)SÖZ60233,93258622.422
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ60229,80621654.409
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ60229,31541658.340
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gazetecilik (İÖ)SÖZ50227,38767673.935
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ60226,08735684.501
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ25222,55657714.381
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gazetecilik (İÖ)SÖZ80220,21298734.044
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gazetecilik (Ücretli)SÖZ1216,77364761.483
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gazetecilik (%50 İndirimli)SÖZ68216,24169765.446
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Gazetecilik (İngilizce) (Burslu)SÖZ3216,21348765.640
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gazetecilik (İÖ)SÖZ80216,20440765.705
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)GazetecilikSÖZ5212,91868787.290
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gazetecilik (%50 İndirimli)SÖZ30212,19678791.221
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Gazetecilik (Burslu)SÖZ10210,01291801.030
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gazetecilik (%50 İndirimli)SÖZ30208,39301806.482
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gazetecilik (İÖ)SÖZ60208,37700806.518
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)GazetecilikSÖZ5206,49079811.013
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gazetecilik (%50 İndirimli)SÖZ47204,55858813.712
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)SÖZ50204,08318814.234
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gazetecilik (İÖ)SÖZ50192,44816822.162
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gazetecilik (%50 İndirimli)SÖZ25190,54394822.849
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)GazetecilikSÖZ50189,72426823.055
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Gazetecilik (%50 İndirimli)SÖZ10

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