Gazetecilik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Gazetecilik bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Gazetecilik taban puanları nedir? İşte detaylar...





Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) SÖZ 4 447,47637 1.830 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 60 363,73059 42.922 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 100 362,79235 44.140 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 105 355,25175 55.480 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik (Burslu) SÖZ 5 348,61992 66.920 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik (Burslu) SÖZ 5 344,59853 74.702 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 80 340,68884 82.930 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik (Burslu) SÖZ 8 339,94521 84.582 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik (KKTC Uyruklu) SÖZ 1 332,89057 101.724 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik (Burslu) SÖZ 12 328,07244 114.741 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 80 325,13689 123.173 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik (Burslu) SÖZ 5 324,35020 125.514 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik (Burslu) SÖZ 5 323,14280 129.275 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 80 316,51779 150.740 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70 302,49539 204.581 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 80 301,59687 208.519 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 60 291,86654 253.084 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70 286,04448 282.263 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 60 282,92977 298.798 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik (İÖ) SÖZ 80 280,50325 312.009 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70 275,82993 338.243 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) SÖZ 150 275,72347 338.845 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70 273,42982 352.102 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 80 269,03443 378.412 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 80 267,31832 388.873 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 80 263,05192 415.818 TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70 262,70672 417.928 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 85 260,15003 434.523 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70 257,26298 453.742 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik (İÖ) SÖZ 50 252,58461 485.659 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70 252,42387 486.762 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70 248,81992 512.328 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik (%50 İndirimli) SÖZ 25 245,93365 533.043 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik (İÖ) SÖZ 80 243,79348 548.774 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 90 242,56031 557.784 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik (İÖ) SÖZ 80 241,04364 568.950 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 60 238,44600 588.404 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70 237,55246 595.011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100 236,81975 600.506 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70 236,73056 601.161 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70 236,41593 603.490 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 80 236,12247 605.769 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik (İÖ) SÖZ 85 235,21858 612.678 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik (İÖ) SÖZ 60 233,93258 622.422 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 60 229,80621 654.409 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 60 229,31541 658.340 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik (İÖ) SÖZ 50 227,38767 673.935 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 60 226,08735 684.501 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 25 222,55657 714.381 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik (İÖ) SÖZ 80 220,21298 734.044 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik (Ücretli) SÖZ 1 216,77364 761.483 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik (%50 İndirimli) SÖZ 68 216,24169 765.446 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) SÖZ 3 216,21348 765.640 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik (İÖ) SÖZ 80 216,20440 765.705 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) Gazetecilik SÖZ 5 212,91868 787.290 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik (%50 İndirimli) SÖZ 30 212,19678 791.221 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Gazetecilik (Burslu) SÖZ 10 210,01291 801.030 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik (%50 İndirimli) SÖZ 30 208,39301 806.482 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik (İÖ) SÖZ 60 208,37700 806.518 HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) Gazetecilik SÖZ 5 206,49079 811.013 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik (%50 İndirimli) SÖZ 47 204,55858 813.712 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) SÖZ 50 204,08318 814.234 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik (İÖ) SÖZ 50 192,44816 822.162 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik (%50 İndirimli) SÖZ 25 190,54394 822.849 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 50 189,72426 823.055 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Gazetecilik (%50 İndirimli) SÖZ 10 — —

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