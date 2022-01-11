Gazetecilerle 10 Ocak buluşması

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TÜRKİYE MARKASI

“Diplomatik gücümüzü daha görünür hale getirdik. Libya’dan Karabağ’a kadar oyun değiştirici, oyun kurucu bir aktör olarak varlık gösterdik. Bu süreçte istikrarlaştırıcı bir aktör olarak ön plana çıktık. Diplomatik inisiyatiflerimiz ve çabalarımızla birlikte bütün uluslararası platformları kullanarak, Türkiye bir bölgesel aktör olarak nüfuz alanını genişletme gayreti içerisinde oldu. Türkiye markasını daha görünür ve etkili kılmak için kamu diplomasisi çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

OYUN KURUCU TÜRKİYE

Sadece ABD ve Avrupa’da değil, yani sadece Batı ülkelerinde değil, Batı dışı ülkelerde de biz kamu diplomasisi araçlarını kullanarak, Türkiye markasını güçlendirmeye dönük yenilikçi yol ve yöntemlerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Artık siyasi bir savaş halini alan bu dezenformasyon savaşlarında ülkemizin hakkını ve hukukunu korumak için çaba sarf edeceğiz ve dalgakıran olma vazifemizi sürdüreceğiz. Türkiye’ye yönelik olarak üretilen sistematik dezenformasyon kampanyalarını deşifre etmeye devam edeceğiz, Türkiye kamuoyuna bunları izaha ve uluslararası kamuoyuna bunları anlatmaya devam edeceğiz. Ve yeni dönemde iletişim bağlamında, kriz durumlarında kurumlarımızın iletişim ve söylem birliğinin temini noktasında daha güçlü bir şekilde bir performans ortaya koyacağız. Türkiye, sadece oyun bozan bir ülke değil aynı zamanda oyun kuran bir ülke. Küresel meselelerde de Türkiye taraf oldu. Türkiye’nin perspektifi, Türkiye’nin yaklaşımı esas alınır hale geldi.”