Gazetecilerin dosyası ayrıldı

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Mahkeme 8 gazetecinin dosyasının ayrılmasına karar verdi. Diğer sanıklar yönünden yargılamaya devam edildi. Duruşmaları, CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda, CHP Parti Meclisi listesine giren Berkay Gezgin de izledi.

3 YILA KADAR HAPİS ...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 189 kişiye “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis istenmişti. Ayrıca siyasi yasak da talep edilmişti. 99 sanığın 62’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, diğer 90 sanığın ise 65’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 2 ayrı dava kapsamında yargılanmasına başlandı. İstanbul 62’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada kimlik tespitlerinin ardından avukatların talepleri alındı. Gazeteciler Bülent Kılıç, Yasin Akgül ve Zeynep Kuray’ın avukatı Veysel Ok, “Gazeteci toplumsal olayları izler. Haber verme faaliyeti Anayasal hak ve görevdir. Bu yüzden derhal beraat istiyoruz. Mahkeme aksi kanaatteyse gazetecilerin dosyasının ayrılmasını talep ediyoruz” dedi.

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‘DERHAL BERAAT’ TALEBİ

Diğer avukatlar da taleplerinde, iddianamede delil olmadığını, suçun unsurlarına dair hiçbir değerlendirme olmadığını ve suç unsuru olmadığı için yargılamayı da gerektirecek bir fiil olmadığını belirterek derhal beraat kararı verilmesini talep ettiler.

Duruşma savcısı, “İddialar bu aşamada yargılamaya muhtaç” diyerek derhal beraat talebinin reddini istedi. Mahkeme yargılamaya devam etmek istedi. Bunun üzerine salondakiler alkış ve sloganlarla tepki gösterdi. Mahkeme hâkimi ve savcı salonu terk etti. Duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından mahkeme, gazeteciler ile 4 avukatın dosyasının ayrılmasına, diğer sanıklar için de olay gününe ait kamera görüntüleriyle sanıkların fotoğraflarının karşılaştırılarak izinsiz yürüyüşlere katılıp katılmadığı, polise zor kullanıp kullanılmadığının tespiti için de dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.