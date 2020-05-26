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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)
Haber Giriş: 26.05.2020 - 17:04,Son Güncelleme:

Gazetecilere tekme attı!

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Gazetecilere tekme attı!
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GAZİANTEP’te 5 kişiyi alıkoyup işkence ederek para, altın ve cep telefonlarını gasp eden C.S. (25) yakalandı.

Gaziantep'te farklı tarihlerde polise başvuran 5 kişi, alıkonulup işkenceye maruz kaldıklarını ve silah zoruyla değerli eşyalarının gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur kişilerin C.S. tarafından alıkonularak gasp edildiğini belirleyen polis, şüpheliye ulaşmak için takibe başladı. Polis ekiplerinin 2 ay süren takibinin ardından şüphelinin bulunabileceği adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan adreslerden birisinden kaçmaya çalışan C.S., kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan C.S., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye girişi sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tekme atmaya çalışan C.S., polisler tarafından engellendi.

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