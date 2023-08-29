Gazetecilerden 'Yeşil pasaport' talebi: Yetkililerden destek bekliyoruz

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İlk imzayı atan gazeteciler Oral Çalışlar, Hande Fırat, Sinan Burhan, Zafer Şahin, Mehmet Acet ve Melik Yiğitel Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a konuya ilişkin bir dosya sundu. Yeşil Pasaport talebini içeren dosyada, "Maalesef son yıllarda vize engeli nedeni ile başka ülkelerdeki haberlere yetişme ve takip etme konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bazı ülkelerde vize konusunda kısıtlayıcı uygulamalarla karşı karşıya kalınmaktadır. Ülkemizde devlet görevlileri Yeşil Pasaport imkanından yararlanabilmektedir. Gazete ve televizyonlarda çalışan belli kriterleri taşıyan bizler maalesef bu imkanı kullanmadığımız için zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Meslek örgütleri ve kamuoyunun destekleri ile bu mağduriyetin en kısa zamanda çözüleceğini inanıyoruz. Tüm yetkili kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz" açıklaması yer alıyor.

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Meclis Başkanı ile yapılan görüşme sonrası açıklamalarda bulunan gazeteciler şunları söyledi:

Oral Çalışlar: İşin aslı Türkiye'nin AB üyesi olmasıdır. Üye olsak bu sorun çözülecek. Olamıyorsak bizim devlet memurlarının kullandığı haklardan yararlanmamız gerekiyor. Biz gazeteciler vize konusunda sıkıntılar yaşıyoruz.

Hande Fırat: Yeşil pasaporta mutlaka ihtiyacımız var. Bu konuda en çok sıkıntı çeken bizleriz. Biz gazeteciler vize almakta yaşadığımız sıkıntılardan dolayı haber yapmakta zorlanıyoruz.

Sinan Burhan: Meclis Başkanımızı ziyaret ettik, sorunlarımızı ilettik. Yeşil pasaport gazeteciler için çok önemli. Bir savaş çıktığı zaman, diplomatik krizler olunca vize konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Yeşil pasaportun devlet memurları gibi gazetecilere de verilmesi gerekir.

Zafer Şahin: Türkiye'de belki de Yeşil pasaportu en çok kullanacak meslek grubu gazeteciler. Bu yüzden gazetecilerin vize konusunda yaşadıkları sorunların giderilmesi için Yeşil pasaportun gazetecilere de verilmesi için yetkililerden destek bekliyoruz.

Mehmet Acet: Türkiye'de meslektaşlarımız artık çok sık yurt dışına çıkıyor. Bu bir ihtiyaç haline geldi. Belli kriterler dahilinde Yeşil Pasaport konusunda yetkililerden, ilgililerden destek bekliyoruz.

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Melik Yiğitel: Bu bir temel ihtiyaç, eğer vize serbestisi olsaydı başvurmazdık. Avukat arkadaşlar kusura bakmasın ama en çok bizim arkadaşlarımız yurt dışına çıkıyor. Buna bir çözüm bulunması lazım.