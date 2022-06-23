Gazetecilerden sosyal medya yasasına tepki

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Ulus Atatürk heykeli önünde bir araya gelen gazeteciler, “Susturma Korkutma, Hapsetme Yasasına Hayır”, “Basın Hürdür Sansür Edilemez” pankartları açtı.

BİN GAZETE KAPANACAK

Basın örgütleri tarafından hazırlanan ortak metni okuyan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, özetle şunları söyledi: “TBMM’de Basın Kanunu yenileniyor. Adı Basın Kanunu ama içinde basın yok baskı var. Adı Basın Kanunu ama içinde hapis cezası, kapatma, ağır denetim ve basın kartı iptalleri var. Haftalarca Meclis’te iktidar ortaklarına ‘Gazetecileri dinlemeden basın yasası yapılmaz’ dedik, öneriler verdik, itiraz ettik ama nafile. Tek bir cümlemizi bile dikkate almadılar. Yasada yazılı, basının kapısına kilit vuracak maddeler var. Anadolu basını hiçe sayılmış, gözden çıkarılmış. Yaklaşık 1000 gazetenin resmi ilanları büyük oranda kesilerek, kapanmakla karşı karşıya bırakılacak.”

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Öte yandan yasanın dün Genel Kurul’da başlanması planlanan görüşmeleri ertelendi. Teklifin, Meclis tatile girmeden yasalaşacağı belirtildi.