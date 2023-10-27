Gazetecilerden ortak çağrı: İsrail vahşetini durdurun

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İsrail’in saldırılarının kınandığı Filistin Bildirisine aralarında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın da bulunduğu birçok gazeteci imza atarken, imza sürecinin devam ettiği bildiride özetle şu ifadeler kullanıldı:

İSRAİL KADAR SUÇLULAR

“Filistin toprakları 75 yıldır işgal altındadır. Bu süre içerisinde maalesefkan, göz yaşı, katliam eksik olmamıştır. Bu acıların tek sorumlusu Siyonist İsrail Devleti elbette değildir. Bu vahşete göz yuman Batılı ülkeler ve İslam Ülkelerinin Devlet başkanları da İsrail kadar suçludur.

BATI MEDYASI İKİYÜZLÜ

Bir başka önemli nokta ise Batı Medyasının ikiyüzlü tavrıdır. Katliamı yapan İsrail olunca sesleri çıkmamaktadır. İsrail yanlısı küresel reklam şirketleri Batı Medyasını kontrol altına almıştır. Bizler vicdanlı 500 gazeteci bu ambargoyu delerek Filistinli mazlum insanların sesi olacağız.

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Öte yandan İsrail halkı inancı ve kültüründen dolayı hedef olmamalıdır. Bizler hiçbir din yada millete düşman değiliz. Masum İsrailli çocuk ve kadınlarda bizim için değerlidir.”

Ortak bildiriye ilk imza atan gazeteciler arasında AYD Başkanı MHA Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Kısa Dalga Yazarı Sedat Bozkurt, Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet ve CNN TÜRK’ten Fulya Öztürk gibi isimler yer aldı.