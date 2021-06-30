Gazeteciler basına şiddeti protesto etti

Çok sayıda basın meslek örgütünün çağrısıyla toplanan gazetecilerin sloganı ise, son dönemde basına yönelik artan şiddete karşı “Nefes alamıyoruz” oldu. Basın mensupları, polisin gazetecilere yönelik şiddetine fotoğraf makinelerini ve not defterlerini yere bırakarak tepki gösterdi.

İstanbul’daki eylemde Bülent Kılıç yaşadıklarını anlattı ve şiddet uygulayan polisler hakkında soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

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