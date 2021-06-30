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İSTANBUL - ANKARA
Haber Giriş: 30.06.2021 - 07:00 |  Son Güncelleme:

Gazeteciler basına şiddeti protesto etti

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Gazeteciler basına şiddeti protesto etti

İstanbul'da geçen haftaki LGBTİ+ bireylerin onur yürüyüşünde AFP Foto Muhabiri Bülent Kılıç’ın polis tarafından boynuna basılıp, ters kelepçe yapılarak gözaltına alınmasının ardından basın meslek örgütleri gazetecilere yönelik şiddeti İstanbul’da valilik, Ankara’da Abdi İpekçi Parkı, İzmir’de ise Hasan Tahsin Anıtı önünde protesto etti.

Çok sayıda basın meslek örgütünün çağrısıyla toplanan gazetecilerin sloganı ise, son dönemde basına yönelik artan şiddete karşı “Nefes alamıyoruz” oldu. Basın mensupları, polisin gazetecilere yönelik şiddetine fotoğraf makinelerini ve not defterlerini yere bırakarak tepki gösterdi.

Gazeteciler basına şiddeti protesto etti

İstanbul’daki eylemde Bülent Kılıç yaşadıklarını anlattı ve şiddet uygulayan polisler hakkında soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

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