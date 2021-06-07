Gazeteciler Aladağlar’da zirve yaptı

Bugüne kadar sayısız tırmanış yapan gazeteciler, Aladağlar’ın 3 bin 588 rakımlık Alaca Zirvesi’ne tırmandı. Ankara’dan yola çıkan 20’ye yakın gazeteci, tırmanış öncesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Niğde Çamardı Köyü’nün çocuklarını sevindirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kırtasiye malzemesi, çanta, satranç takımı gibi hediyelerini okulun iç ve dış boyalarını da yaptıkları Mahmatlı ve Elekgölü İlkokulu öğrencilerine ulaştıran medya mensupları, çocuklarla sohbet etti, oyun oynadı. Daha sonra Emili Vadisi’ne giden basın mensupları, geceyi kamp alanına kurdukları çadırlarda geçirdi. Sabah 04.00’te yola koyulan ekip, 16 saatlik zorlu tırmanışı yoğun sis, rüzgar ve soğuk havaya rağmen Alaca Zirvesi’nde tamamladı.

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