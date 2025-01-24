Gazeteci-yazar Uğur Mumcu ölümünün 32'nci yılında anıldı

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Ankara'da 24 Ocak 1993'te, evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için anma töreni düzenlendi. Mumcu'nun adının verildiği sokaktaki evinin önünde düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Özel, tören öncesi Uğur Mumcu'nun evini ziyaret ederek, eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile bir süre görüştü. Ardından, Özel ve beraberindeki heyet, önce evin önündeki parkta bulunan Faili Meçhuller Anıtı'na sonra da Uğur Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfil ve yaktıkları mumları bıraktı. Anmaya katılanlar, Uğur Mumcu'nun hayatını kaybettiği yerde saygı duruşunda bulundu. Törene katılan vatandaşlar da anıta karanfil bırakarak mum yaktı ve türküler söyledi.

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"AĞAR'IN BİLDİĞİNİ ANLATMASI TARİHİ BİR SORUMLULUKTUR"

Sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özel, "Bir hukukçu ve bir gazeteci olarak o gün ne yazdıysa bugün hepsinin doğru olduğu, haklı olduğu ve o gün alınmayan tedbirlerin bugün yaşananları birer birer bize yaşattığını hepimiz okuyoruz, görüyoruz, bizzat yaşıyoruz" dedi.

Ardından Mehmet Ağar'ın Uğur Mumcu davasında tanık olarak dinlenmesi kararını değerlendiren Özel, "Bugün tarihi bir fırsat elde var. Ailenin de beklentisi bu yönde. Mahkeme nihayet başvuru üzerine Sayın Ağar'ın dinlenmesine karar verdi. Sayın Ağar'ın gelip bildiği her şeyi anlatması tarihi bir sorumluluğudur. Bu çağrıya biz de katılıyoruz. Söylediği söz çok anlamlı, çok gizemli ve bir o kadar aydınlatılmaya muhtaçtır. Ümit ediyorum o tuğlanın çekildiği, derin devletin altında kaldığı, bir daha da bu ülkede demokrasi dışında hiçbir gücün egemen olamadığı bir Türkiye'yi gelecekte hep birlikte inşa edebiliriz" dedi.

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"HESAP SORACAĞIZ"

Daha sonra Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına değinen Özel, "Hukukun ayaklar altına alındığı bir süreçten geçiyoruz. Uğur Mumcu'nun faili meçhul cinayetinin tabi olduğu da aynı süreçtir. Bugün maalesef hepimizin yüreğini yakan Bolu'daki otel yangınından sonra yaşatılanlar da aynı süreçtir. Yargının talimat altında olduğu, bugün bütün iktidardan olmayan herkesin tehdit altında olduğu, özgürlüğünün tehdit altında olduğu süreç de aynı süreçtir. Otel yangınını karartanlar da adaleti karartanlar da siyasetçileri, belediye başkanlarını, seçilmişleri, hapislere tıkanlar da hepsi aynı hukuksuzluk sürecinin devamıdır, sonucudur. Bugün de en fena süreç, en şiddetli şekilde sürmektedir. Burada sadece ve sadece bu törenler artık bizim bir kez daha irademizi güçlendirmeye ve azmimizi bilemeye katkı sağlıyor. Buradan azmimizi bir kez daha bileyerek yeminimizi, andımızı bir kez daha hatırlayarak buradan ayrılıyoruz. Ant olsun ki hesap soracağız" diye konuştu.