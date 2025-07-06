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Gazeteci-yazar Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı

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#Nihat Genç#Nihat Genç Cenaze#Nihat Genç Cenaze Töreni
Gazeteci-yazar Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 19:56

Tedavi gördüğü hastane hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç, Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Akciğer kanseri tanısıyla tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden 69 yaşındaki gazeteci-yazar Nihat Genç için, Ankara Kocatepe Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Genç’in cenaze törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, müzisyen Ali Tufan Kıraç Çelik Erişçi, edebiyat, sanat ve siyaset dünyasında pek çok isim katıldı.

Gazeteci-yazar Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı

Genç’in taziyesini eşi Nuriye Genç ile oğlu Can Laçin Genç, Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Cumhuriyet Vatanseverler Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serkan Öz, Avukat Ersan Barkın kabul etti.

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Genç'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gazeteci-yazar Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı

 

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#Nihat Genç#Nihat Genç Cenaze#Nihat Genç Cenaze Töreni

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