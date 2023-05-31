Gazeteci-yazar Deniz Kavukçuoğlu’na veda

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Gazeteci- yazar aynı zamanda 1993’ten beri TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü olarak sürdürdüğü görevi kapsamında İstanbul’da ve pek çok Anadolu kentinde TÜYAP Kitap Fuarları’nı düzenleyen Deniz Kavukçuoğlu dün İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Kavukçuoğlu 80 yaşındaydı. Deniz Kavukçuoğlu’nun cenazesi yarın öğle namazını müteakip Moda Camisi’nden kaldırılacak, ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



17 KİTAP YAZDI



30 Ekim 1943 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Kavukçuoğlu Almanya’nın Tübingen kentinde felsefe, Heidelberg’de sosyoloji ve Avrupa İşçi Hareketleri tarihi üzerine eğitim aldı. Yazıları 1968’den itibaren Ant, Aydınlık, Yeni Ortam, Sosyalist Yol ve 2000’e Doğru gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı; Milliyet Avrupa ve Aydınlık gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Köşe yazarlığında son adresi 1996-2018 yılları arasında yazdığı Cumhuriyet gazetesi oldu.



Deniz Kavukçuoğlu 1993 yılından itibaren TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ’de Kültür Fuarları Genel Koordinatörü olarak çalışıyordu. Kavukçuoğlu’nun 17 kitabı yayımlandı. Sosyal demokrasi üzerine incelemeleri, derleme yazıları, deneme ve anı kitaplarının yanı sıra ‘Zarife’ ve ‘Onu Ben Öldürdüm Leonardo’ adlı iki romana, ‘Canım Acıyor Baba’, ‘Komik Şeyler Yazmak’ adlı iki öykü kitabına imza attı. ‘Mühürdar’dan Moda’ya/Bir Gezinti Kitabı’, ‘Hüzün Adasında Bir Köy/Gliki/Bademli’ ve ‘Moda’da Gezinti’ adlı kitaplarında ise hayatında önemli yer tutan Gökçeada ile Moda’nın kültürel ve mimari yaşamlarını özgün diliyle anlatmıştı.