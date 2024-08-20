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Gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti

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#Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan#Vefat#Cenaze
Gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 11:14

Gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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Edinilen bilgiye göre Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Gürdoğan'ın cenazesi bugün öğlen vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından Eskişehir'de defnedilecek.

Eskişehir'de 1945'te dünyaya gelen Gürdoğan, iktisat alanında 1994'te profesör oldu, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde dersler verdi.

Prof. Dr. Gürdoğan, "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" adlı eserlere de imza attı.

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#Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan#Vefat#Cenaze

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