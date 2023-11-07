Gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi

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Tolga Şardan, “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Tolga Şardan, 1 Kasım’da, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Şardan’ın avukatları Turgut Kazan, Aslı Kazan ve Serdar Laçin tutuklama kararının hemen ardından İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne itiraz dilekçesi vererek ‘tutuklamanın haksız, yasaya/hukuka aykırı ve keyfi şekilde gerçekleştiğini’ belirtti.
YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU
İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği itirazı dün karara bağladı. Hâkimlik, Tolga Şardan’a yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyekararı verdi.