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Gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi

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#Tolga Şardan#MİT#Tutuklama
Gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 07:00

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla 1 Kasım’da tutuklanan gazeteci Tolga Şardan, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

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Tolga Şardan, “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Tolga Şardan, 1 Kasım’da, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Şardan’ın avukatları Turgut Kazan, Aslı Kazan ve Serdar Laçin tutuklama kararının hemen ardından İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne itiraz dilekçesi vererek ‘tutuklamanın haksız, yasaya/hukuka aykırı ve keyfi şekilde gerçekleştiğini’ belirtti.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği itirazı dün karara bağladı. Hâkimlik, Tolga Şardan’a yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyekararı verdi.
 

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#Tolga Şardan#MİT#Tutuklama

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