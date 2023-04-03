Gazeteci Tolga Akyıldız'dan acı haber

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Gazeteci yazar Tolga Akyıldız, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Akyıldız'ın durumunun kritik olduğu aktarılmıştı. Son on olarak Akyıldız’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Maslak’taki evinde beyin kanaması geçiren Akyıldız, özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Geçen gün yoğun bakıma alınan Akyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİLER

Acı haberin duyulmasının ardından Akyıldız'ın birçok dostu, sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.

O paylaşımlardan bazıları şu şekilde...

Ayşegül Aldinç:



Ah Tolga’cım çok erken. Çok şaşkın ve üzgünüm.

Tuna Kiremitçi:

30 yıllık arkadaşım gitti. Galatasaray Lisesi'nden beri birbirimizle gurur duyarak büyüdük. Müzik dünyası bilge bir yazarını, İstanbul son beyefendilerinden birini kaybetti. Üzüntüm tarifsiz. Huzur içinde uyu canım kardeşim Tolga Akyıldız.

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Ferhat Göçer:

İyi, güzel, aydın bir insan, kıymetli bir Gazeteci ve müzik yazarı, meslek yoldaşımız Tolga Akyıldız 'ı kaybettik. Çok üzgünüm…

PERA:

Bizim için çok değerli Tolga abimizi kaybettik, tüm müzik camiasının başı sağolsun, mekanı cennet olsun. Geride kalan yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.

Murat Meriç:

Olmadı. Tolga’yı, en az 20 yıllık güzel arkadaşımı kaybettik. Yaptığımız onlarca yolculuk, bol kavgalı müzik muhabbetlerimiz ve içtiğimiz rakılar, biralar yanımıza kâr. Çağlan’a ve babasına kavuştu; tesellim bu. Nasıl teselliyse!