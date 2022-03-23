Gazeteci Taner Atilla’yı kaybettik

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Hürriyet, Milliyet ve Tercüman gazetelerinde görev yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteci Taner Atilla (80) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Duayen gazeteci Taner Atilla, üç ay önce karda düşerek geçirdiği beyin kanaması sonucu Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören 80 yaşındaki Atilla’nın kalbi dün durdu. Atilla yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Emektar gazetecinin eşi Elif Atilla, “Mesleğine aşıktı, işkolik bir insandı. Taner ile Ankara’da tanışmıştık. İşler nedeniyle İstanbul’a gelmiştik. Burada Hürriyet dahil birçok gazete görev almıştı. Eşimi üç aydır hayata döndürmek için mücadele eden hastane başhekimi dahil tüm yoğun bakım doktorlarına teşekkür ederim” dedi. Taner Atilla’nın cenazesi bugün öğle namazının ardından Kumburgaz Sahil Camisi’nden alınarak Kumburgaz Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.





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Taner Atilla, 1942 yılında Kayseri’de doğdu. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. Mesleğe 1959 yılında foto muhabiri olarak Ankara Zafer Gazetesi’nde başladı. Zafer, Ulus, Hayat ve Ses mecmuaları, Dünya, Tercüman, Hürriyet, Hürriyet Haber Ajansı, Milliyet, Milliyet Haber Ajansı ve Yeniçağ Gazetesi’nde muhabirlikten genel müdürlüğe kadar görev yaptı. ‘Güneydoğu Olayları ve Gerçekler’ ile ‘Fotoğraf Sanatı’ kitapları yayınlandı. Sürekli Basın Kartı sahibi Taner Atilla, evli ve üç çocuk babasıydı.