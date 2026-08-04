Son dakika : Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve para transferleri tespit edildiği, bu transferlerin bir kısmının kripto para hesaplarına aktarıldığının belirlendiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sarıkaya adliyeye sevk edildi.

'ŞANTAJ' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Tahir Sarıkaya, 'şantaj' suçundan tutuklandı.