×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gazeteci Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Gazeteci Tahir Sarıkaya#Cem Küçük Soruşturması#Örgütlü Suçlar
Gazeteci Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 12:11

Gazeteci Tahir Sarıkaya, Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sarıkaya adliyeye sevk edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Gözden KaçmasınMüstehcenlik suçundan soruşturma başlatılmıştı: Bennu Gerede gözaltına alındı'Müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmıştı: Bennu Gerede gözaltına alındıHaberi görüntüle

Gazeteci Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi

Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Sarıkaya adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazeteci Tahir Sarıkaya#Cem Küçük Soruşturması#Örgütlü Suçlar

BAKMADAN GEÇME!